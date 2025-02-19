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Ryanair оштрафовал пассажирку за бутылку воды на борту самолета

19 февраля 2025 22:05
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Скандал с Ryanair - пассажирка раскритиковала компанию
Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Reuters
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Пассажирка ирландского лоукостера Ryanair жалуется на несправедливые штрафы. Она утверждает, что с нее взыскали 50 фунтов стерлингов (примерно 62 доллара или 60 евро) за то, что она взяла на борт самолета бутылку с водой.

Об этом сообщает Independent.

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Отмечается, что британка летела из Дублина в Станстед, однако ее остановили непосредственно перед посадкой на рейс в Лондон. Сотрудник аэропорта попросил положить ее ручную кладь в коробку, чтобы убедиться, что она имеет правильные размеры и она это сделала.

После проверки сотрудники контроля сказали, что девушке нужно положить бутылку с водой в сумку. Она не была обязана делать это на выездном рейсе в Дублин, поэтому поинтересовалась, действительно ли это необходимо, но сотрудник на выходе на посадку ответил, что все дополнительные вещи должны быть в сумке во время посадки на рейс.

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Девушка на борту самолета. Фото: Pexels

Впрочем, перед самой посадкой сотрудник Ryanair сказал ей, что ее сумка теперь слишком большая и ей придется "заплатить, чтобы попасть на рейс".

Чтобы не пропустить свой рейс, дама заплатила 60 евро.

Дело в том, что правила авикомпании Ryanair предусматривают, что все пассажиры имеют право бесплатно взять с собой небольшую сумку, которая должна поместиться под сиденьем перед ними, и это может быть сумочка, сумка для ноутбука или рюкзак размером 40 x 20 x 25 см.

Если вещи не помещаются — пассажиры должны оплатить дополнительный багаж, цена за который варьируются от направления и дня недели.

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