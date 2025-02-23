Какой город вблизи Парижа стоит посетить — советы туристам

Город без толпы и в 30 минутах от Парижа — куда стоит поехать
В 30 минутах езды на поезде от Парижа расположен город Реймс в регионе Марна. Он известен благодаря его величественным зданиям и изысканной кухней, которая точно понравится туристам.
Об этом пишет Express.
Почему стоит посетить город Реймс во Франции
Этот город буквально построен на бутылках шампанского. Самый известный готический собор Реймса Нотр-Дам использовался для коронации французских монархов на протяжении тысяч лет. Он украшен витражами XIII века.
Сейчас около 250 миллионов бутылок шампанского находится под городом в средневековых меловых туннелях и дегустационных залах Veuve Clicquot, Lanson и Taittinger.
Хотя город сильно пострадал во время обеих мировых войн, в нем расположено несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — Дворец Тау и его часовня, созданная в 1207 году.
Благодаря скоростной железнодорожной линии Реймс до парижского аэропорта имени Шарля де Голля можно добраться примерно за 30 минут.
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