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Болезни, несчастья и разлука — что нельзя дарить на 8 марта

27 февраля 2025 06:30
Светлана Конюшенко - Редактор
Что ни в коем случае нельзя дарить на восьмое марта 2025 — советы
Мужчина, который дарит подарок своей возлюбленной. Фото: Puder i Krem
Светлана Конюшенко - Редактор

Конечно, ни одна женщина в восьмое марта не откажется от приятного сюрприза, но существуют такие подарки, которые принесут сплошные беды. Мы рассказываем, что ни в коем случае нельзя дарить в Международный женский день, чтобы не испортить отношения.

Новини.LIVE рассказывает о списке запрещенных подарков на восьмое марта.

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В Международный женский день каждая представительница прекрасного пола чувствует себя особенной, поэтому и сам день должен быть особенным. Если вы хотите порадовать свою любимую, маму, сестру, коллегу или подругу на восьмое марта, выбирайте такие подарки, которые принесут только счастье.

Подарочная упаковка
Женщина с подарком в руках. Фото: Pinterest

Дело в том, что среди них существуют такие подарки, которые могут даже навредить здоровью, испортить отношения и негативно сказаться на финансовом положении. Чтобы этого всего не произошло, узнайте, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить на восьмое марта.

Подарок
Женщина, которая получает подарок. Фото: Freepik

Что категорически нельзя дарить в Международный женский день

Если вы хотите сохранить здоровье, отношения и финансовое положение в хорошем состоянии, никогда не дарите в восьмое марта женщинам такие подарки, как:

  • Ножи и вилки — это может испортить здоровье и отношения
  • Ножницы — это может разорвать отношения с окружающими
  • Шарф — это может разорвать отношения
  • Зеркало — это может забрать красоту, молодость и радость
  • Носовой платок — это может привести к слезам, заболеваниям и неприятностям
  • Ремень — это может сделать человека скованным
  • Часы — это может привести к разлуке и лишить счастливой жизни
  • Цепочка — это может привести к долговременной разлуке
  • Жемчуг — это может вызвать слезы
  • Пустой кошелек — это может привести к бедности, поэтому туда лучше положить деньги
  • Портсигар или зажигалка — это может привести к разлуке

Напомним, мы писали о том, будет ли в Украине выходной восьмого марта в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, что интересного подарить маме в Международный женский день.

Также мы сообщали о том, что можно подарить своей девушке на восьмое марта.

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