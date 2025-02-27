Что ни в коем случае нельзя дарить на восьмое марта 2025 — советы

Болезни, несчастья и разлука — что нельзя дарить на 8 марта
Конечно, ни одна женщина в восьмое марта не откажется от приятного сюрприза, но существуют такие подарки, которые принесут сплошные беды. Мы рассказываем, что ни в коем случае нельзя дарить в Международный женский день, чтобы не испортить отношения.
Новини.LIVE рассказывает о списке запрещенных подарков на восьмое марта.
В Международный женский день каждая представительница прекрасного пола чувствует себя особенной, поэтому и сам день должен быть особенным. Если вы хотите порадовать свою любимую, маму, сестру, коллегу или подругу на восьмое марта, выбирайте такие подарки, которые принесут только счастье.
Дело в том, что среди них существуют такие подарки, которые могут даже навредить здоровью, испортить отношения и негативно сказаться на финансовом положении. Чтобы этого всего не произошло, узнайте, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить на восьмое марта.
Что категорически нельзя дарить в Международный женский день
Если вы хотите сохранить здоровье, отношения и финансовое положение в хорошем состоянии, никогда не дарите в восьмое марта женщинам такие подарки, как:
- Ножи и вилки — это может испортить здоровье и отношения
- Ножницы — это может разорвать отношения с окружающими
- Шарф — это может разорвать отношения
- Зеркало — это может забрать красоту, молодость и радость
- Носовой платок — это может привести к слезам, заболеваниям и неприятностям
- Ремень — это может сделать человека скованным
- Часы — это может привести к разлуке и лишить счастливой жизни
- Цепочка — это может привести к долговременной разлуке
- Жемчуг — это может вызвать слезы
- Пустой кошелек — это может привести к бедности, поэтому туда лучше положить деньги
- Портсигар или зажигалка — это может привести к разлуке
Напомним, мы писали о том, будет ли в Украине выходной восьмого марта в 2025 году.
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