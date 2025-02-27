Что ни в коем случае нельзя дарить на восьмое марта 2025 — советы

Мужчина, который дарит подарок своей возлюбленной. Фото: Puder i Krem

Конечно, ни одна женщина в восьмое марта не откажется от приятного сюрприза, но существуют такие подарки, которые принесут сплошные беды. Мы рассказываем, что ни в коем случае нельзя дарить в Международный женский день, чтобы не испортить отношения.

Новини.LIVE рассказывает о списке запрещенных подарков на восьмое марта.

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В Международный женский день каждая представительница прекрасного пола чувствует себя особенной, поэтому и сам день должен быть особенным. Если вы хотите порадовать свою любимую, маму, сестру, коллегу или подругу на восьмое марта, выбирайте такие подарки, которые принесут только счастье.

Женщина с подарком в руках. Фото: Pinterest

Дело в том, что среди них существуют такие подарки, которые могут даже навредить здоровью, испортить отношения и негативно сказаться на финансовом положении. Чтобы этого всего не произошло, узнайте, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить на восьмое марта.

Женщина, которая получает подарок. Фото: Freepik

Что категорически нельзя дарить в Международный женский день

Если вы хотите сохранить здоровье, отношения и финансовое положение в хорошем состоянии, никогда не дарите в восьмое марта женщинам такие подарки, как:

Ножи и вилки — это может испортить здоровье и отношения

Ножницы — это может разорвать отношения с окружающими

Шарф — это может разорвать отношения

Зеркало — это может забрать красоту, молодость и радость

Носовой платок — это может привести к слезам, заболеваниям и неприятностям

Ремень — это может сделать человека скованным

Часы — это может привести к разлуке и лишить счастливой жизни

Цепочка — это может привести к долговременной разлуке

Жемчуг — это может вызвать слезы

Пустой кошелек — это может привести к бедности, поэтому туда лучше положить деньги

Портсигар или зажигалка — это может привести к разлуке

Напомним, мы писали о том, будет ли в Украине выходной восьмого марта в 2025 году.

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