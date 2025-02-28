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Квіти на 8 березня 2025 — які рослини доречно дарувати жінкам

28 лютого 2025 06:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які квіти краще дарувати на 8 березня 2025 — поради
Хлопець, який дарує дівчині букет квітів. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Жодне восьме березня не проходить без букетів квітів у кожної жінки, але не всі рослини варто дарувати цього дня. Ми розповідаємо, які квіти доречно купувати своїм коханим, мамам, сестрам, подругам, колегам і знайомим у Міжнародний жіночий день.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Звичайно, кожна жінка буде рада букету квітів, але в цьому випадку варто знати уподобання людини. До того ж, потрібно розуміти, скільки жінці років і в якому вона статусі. В залежності від того, кому ви збираєтеся подарувати квіти на восьме березня, і обирайте вид рослин.

Семья
Щаслива жінка з букетом тюльпанів у колі сім'ї. Фото: Freepik

Які квіти доречно дарувати у Міжнародний жіночий день

Якщо ви хочете подарувати квіти своїй коханій дівчині, обирайте червоні троянди, орхідеї або конвалії, а якщо дружині — то троянди, айстри, тюльпани, гербери або лілії. Мамі краще дарувати тюльпани, гвоздики або гіацинти, а ось бабусі варто купувати фіалки, мімози, білі троянди, тюльпани або хризантеми.

Якщо ви хочете потішити свою сестру в Міжнародний жіночий день, подаруйте їй лотос, троянди або маргаритки, а якщо збираєтеся подарувати квіти своїй колезі, то оберіть гербери, хризантеми, троянди, тюльпани або гіацинти.

Для дівчат, які люблять кімнатні рослини, чудовими варіантами будуть такі домашні квіти, як:

  • Орхідеї
  • Фіалки
  • Примули
  • Каланхое
  • Троянди
  • Гіппеаструми
  • Гібіскуси
Цветы
 Букет тюльпанів молодій дівчині. Фото: CNN

Які квіти не варто дарувати на восьме березня

Ніколи не даруйте зів’ялі квіти або ті, які вкриті стразами, блискітками і великою кількістю пакувального матеріалу. Також у жодному разі не даруйте штучні квіти, адже вони символізують ритуальні послуги. Таокж не варто дарувати кактуси.

Ще жінкам краще не дарувати жовті тюльпани, адже деякі можуть сприйняти це, як натяк на розлуку.

Нагадаємо, ми писали про те, чому на восьме березня деякі дарують мімози. 

Раніше ми розповідали про те, що не можна дарувати жінкам на восьме березня. 

Також ми повідомляли про те, що варто подарувати дівчині в Міжнародний жіночий день.

свята рослини квіти поради 8 березня Міжнародний жіночий день

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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