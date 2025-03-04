Как правильно ухаживать за мимозой в саду — секреты и советы дачникам

Женщина наслаждается ароматом мимозы. Фото: google.com

Мимоза — это очень красивое растение с яркими цветами и приятным нежным ароматом. Она ассоциируется с весенним теплом и праздничным настроением. Многие садоводы и дачники выращивают мимозу, ведь ее роскошное цветение способно превратить любой приусадебный участок в сказку.

Новини.LIVE делится секретами садоводов, какие сорта мимозы можно выращивать в Украине, где лучше всего сажать растение и как ухаживать за ним, чтобы оно радовало вас обильным и продолжительным цветением.

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Какие сорта мимозы можно выращивать в Украине

Мимоза насчитывает более 1300 видов — это деревья, кустарники и декоративные растения, которые выращивают в домашних условиях в горшках. Самым популярным сортом в Украине является мимоза серебристая, но хотя ее и называют мимозой фактически это акация (Acacia dealbata). Она выращивается как в садовых условиях, так и в комнатных.

В самых теплых регионах нашей страны ее можно выращивать в открытом грунте, тогда как в холодных областях лучше покупать декоративную версию в горшках, поскольку она не переносит морозов ниже 10°C. Так, с наступлением холодов растение можно будет заносить в теплое помещение, где оно продолжит радовать своей красотой.

Мимоза серебристая в горшке. Фото: bigcommerce.com

Где лучше посадить мимозу в саду

Садоводы советуют выбирать солнечные участки, защищенные от сильного ветра. Можно сажать у стен зданий или живых изгородей. Лучше всего высаживать ее в южной или юго-западной части сада.

Корни мимозы чувствительны к застою воды, поэтому почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной с нейтральной или слабокислой реакцией. Переувлажнение может привести к загниванию корней, поэтому избегайте низин и мест с застоем воды. Если выращиваете мимозу в горшке, также позаботьтесь о хорошем дренаже.

Важно: мимоза относится к инвазивным видам растений, то есть быстро распространяется и может представлять угрозу для определенных видов флоры и фауны. Поэтому садоводы, которые выращивают ее в открытом грунте, должны вовремя обрезать мимозу и следить за ее развитием, не допуская разрастания.

Яркие цветы мимозы серебристой. Фото: google.com

Как правильно ухаживать за мимозой серебристой

1. Полив

Это растение нуждается в умеренном поливе, ни в коем случае его нельзя переувлажнять. В жаркие дни следует увлажнять почву чаще, а зимой — сократить полив до минимума.

2. Подкормка

Для пышного цветения мимоза нуждается в минеральных удобрениях с калием и фосфором. Вносите подкормки дважды в месяц в период вегетации.

3. Обрезка

После окончания цветения удаляйте сухие ветви, чтобы стимулировать новые побеги и поддерживать красивую форму кроны.

4. Защита от вредителей

Тля и паутинный клещ могут нанести вред, поэтому регулярно осматривайте растение и при необходимости обрабатывайте его биопрепаратами.

5. Зимовка

В регионах с холодными зимами мимозу лучше выращивать в контейнерах или укрывать специальными материалами. Не забывайте о мульчировании. Это поможет сохранить влагу в почве и защитить корни от перегрева или холода.

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