Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как выращивать мимозу для пышного цветения — секреты садоводов arrow

Как выращивать мимозу для пышного цветения — секреты садоводов

4 марта 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как правильно ухаживать за мимозой в саду — секреты и советы дачникам
Женщина наслаждается ароматом мимозы. Фото: google.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Мимоза — это очень красивое растение с яркими цветами и приятным нежным ароматом. Она ассоциируется с весенним теплом и праздничным настроением. Многие садоводы и дачники выращивают мимозу, ведь ее роскошное цветение способно превратить любой приусадебный участок в сказку.

Новини.LIVE делится секретами садоводов, какие сорта мимозы можно выращивать в Украине, где лучше всего сажать растение и как ухаживать за ним, чтобы оно радовало вас обильным и продолжительным цветением.

Читайте также:

Какие сорта мимозы можно выращивать в Украине

Мимоза насчитывает более 1300 видов — это деревья, кустарники и декоративные растения, которые выращивают в домашних условиях в горшках. Самым популярным сортом в Украине является мимоза серебристая, но хотя ее и называют мимозой фактически это акация (Acacia dealbata). Она выращивается как в садовых условиях, так и в комнатных.

В самых теплых регионах нашей страны ее можно выращивать в открытом грунте, тогда как в холодных областях лучше покупать декоративную версию в горшках, поскольку она не переносит морозов ниже 10°C. Так, с наступлением холодов растение можно будет заносить в теплое помещение, где оно продолжит радовать своей красотой.

 

Які сорти мімози можна вирощувати в Україні
Мимоза серебристая в горшке. Фото: bigcommerce.com

Где лучше посадить мимозу в саду

Садоводы советуют выбирать солнечные участки, защищенные от сильного ветра. Можно сажать у стен зданий или живых изгородей. Лучше всего высаживать ее в южной или юго-западной части сада.

Корни мимозы чувствительны к застою воды, поэтому почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной с нейтральной или слабокислой реакцией. Переувлажнение может привести к загниванию корней, поэтому избегайте низин и мест с застоем воды. Если выращиваете мимозу в горшке, также позаботьтесь о хорошем дренаже.

Важно: мимоза относится к инвазивным видам растений, то есть быстро распространяется и может представлять угрозу для определенных видов флоры и фауны. Поэтому садоводы, которые выращивают ее в открытом грунте, должны вовремя обрезать мимозу и следить за ее развитием, не допуская разрастания.

 

Де краще посадити мімозу в саду
Яркие цветы мимозы серебристой. Фото: google.com

Как правильно ухаживать за мимозой серебристой

1. Полив

Это растение нуждается в умеренном поливе, ни в коем случае его нельзя переувлажнять. В жаркие дни следует увлажнять почву чаще, а зимой — сократить полив до минимума.

2. Подкормка

Для пышного цветения мимоза нуждается в минеральных удобрениях с калием и фосфором. Вносите подкормки дважды в месяц в период вегетации.

3. Обрезка

После окончания цветения удаляйте сухие ветви, чтобы стимулировать новые побеги и поддерживать красивую форму кроны.

4. Защита от вредителей

Тля и паутинный клещ могут нанести вред, поэтому регулярно осматривайте растение и при необходимости обрабатывайте его биопрепаратами.

5. Зимовка

В регионах с холодными зимами мимозу лучше выращивать в контейнерах или укрывать специальными материалами. Не забывайте о мульчировании. Это поможет сохранить влагу в почве и защитить корни от перегрева или холода.

 

Ранее мы писали, можно ли дарить мимозу на 8 марта.

Напомним, мы рассказывали, когда и как посадить гиацинт дома.

Также предлагаем вам узнать, чем дешево, но эффективно подкормить пионы для пышного цветения.

растения цветы советы сад мимозы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:30 Решение ВВК могут отменить — на каких основаниях это возможно

02:01 Арсенал забил семь голов ПСВ, Реал обыграл Атлетико в ЛЧ

01:48 Мерц хочет выделить Украине 3 млрд евро, которые были заморожены

01:35 В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе и области

01:32 Львовянин обещал мужчинам подделку документов — что решил суд

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США - 80x80

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

01:30 Что является нарушением воинского учета — ответ юристов

Срочная новость

01:14 В Павлограде прогремели взрывы — что известно

00:04 В результате атаки БпЛА на пригород Одессы погиб мужчина, — ОВА

4 марта 2025

23:59 ЛНЗ купил футболиста английского Сандерленда

23:59 Билецкий раскрыл, как создали корпус на основе Третьей штурмовой

02:30 Решение ВВК могут отменить — на каких основаниях это возможно

02:01 Арсенал забил семь голов ПСВ, Реал обыграл Атлетико в ЛЧ

01:48 Мерц хочет выделить Украине 3 млрд евро, которые были заморожены

01:35 В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе и области

01:32 Львовянин обещал мужчинам подделку документов — что решил суд

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США - 80x80

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

01:30 Что является нарушением воинского учета — ответ юристов

Срочная новость

01:14 В Павлограде прогремели взрывы — что известно

00:04 В результате атаки БпЛА на пригород Одессы погиб мужчина, — ОВА

4 марта 2025

23:59 ЛНЗ купил футболиста английского Сандерленда

23:59 Билецкий раскрыл, как создали корпус на основе Третьей штурмовой

20:10 Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

09:15 Помощь украинским беженцам в марте — новые правила и выплаты

06:40 Где в марте дороже медь — новые цены на лом в Украине

06:22 Где дешевле коммунальные услуги — сравнение в Украине и ЕС

3 марта 2025

22:33 Ампфутбол в Одессе — спорт, помогающий ветеранам

20:05 Без денег и снарядов — чем обернется для Украины ссора с США

18:33 Судьба одесских моряков катера Славянск — три года ожидания

12:00 В Украине продолжает дорожать доллар — где лучший курс в марте

07:32 Четвероногие друзья — как животные помогают на фронте, фото

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США - 80x80

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

06:40 Где дорого принимают лом в марте — новые цены на чермет

Text

19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:16 Украина переходит на летнее время 2025 по новым правилам

23 февраля 2025

06:05 Прожиточный минимум и минимальная зарплата — суммы с 1 марта

21 февраля 2025

07:01 ПриватБанк начнет взимать 80 грн — что и когда станет платным

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

20 февраля 2025

05:45 Льготы для украинок 60+ — на какие услуги будут скидки в марте

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

20 февраля 2025

06:22 ТЦК имеет особый интерес к мужчинам этих профессий — вот список

26 февраля 2025

00:30 Мобилизованного не взяла ни одна часть — что должен делать ТЦК

1 марта 2025

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

19 февраля 2025

19:53 В эти особые даты рождаются самые лучшие жены