Які кімнатні рослини крадуть удачу і притягують негатив у дім — народні прикмети

Дівчина доглядає за кімнатними рослинами. Фото: freepik.com

Чи можуть звичайні кімнатні рослини впливати на наше життя? Народні прикмети стверджують, що деякі рослини дійсно здатні не лише прикрашати оселю, а й приносити невдачі або витягувати позитивну енергетику з оселі та її мешканців.

Які кімнатні рослини крадуть удачу і притягують негатив, а також як уникнути небажаного впливу та зберегти гармонію у домі — читайте у нашому матеріалі.

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Фікус — квітка з подвійною репутацією

Фікус, який колись вважався символом сімейного щастя, зараз викликає чимало суперечок. Відповідно до народних прикмет, ця рослина може приносити невдачі, особливо жінкам. Рослину часто називають "квіткою вдови", адже вважається, що фікус сприяє розриву стосунків, зменшує гармонію у домі та "витягує" енергію з господарів.

Містичний аспект: вважається, що фікус поглинає позитивну енергетику, залишаючи вас знесиленими.

Як уникнути негативу: розміщуйте фікус на кухні або в нежитлових приміщеннях.

Маленький фікус у горщику. Фото: istockphoto.com

Монстера — символ самотності

Монстера, велика й декоративна рослина, привертає увагу своїм екзотичним виглядом. Однак, за народними прикметами, її присутність у домі може призводити до зникнення гармонії та розлучень.

Чому монстера небезпечна? Ця рослина належить до "енергетичних вампірів", які витягують життєву силу з людей. Вважається, що монстера створює енергетичний хаос, який може негативно вплинути на чоловіків у домі.

Порада: уникайте ставити монстеру в спальні або поруч із зонами відпочинку.

Чоловік доглядає за монстерою. Фото: istockphoto.com

Папороть — найсильніший енергетичний вампір

Папороть часто використовують для декору через її пишне листя, але народна мудрість застерігає: ця рослина здатна позбавляти енергії, радості та здоров'я.

Негативні властивості: папороть названо "вампіром" через здатність поглинати не лише кисень у нічний час, а й позитивну енергетику.

Як запобігти впливу: якщо ви вирощуєте папороть, ставте її якомога далі від спальні та місць відпочинку.

Пишна папороть у горщику. Фото: istockphoto.com

Сансевієрія — руйнівник сімейного добробуту

Відома як "щучий хвіст", сансевієрія є популярною серед рослин через свою невибагливість. Однак її часто звинувачують у тому, що вона приносить самотність та сварки. За народними повір'ями, що ця рослина спричиняє конфлікти й руйнує стосунки.

Порада: не ставте сансевієрію в спальні або дитячих кімнатах.

Сансевієрія на підвіконні. Фото: depositphotos.com

Дифенбахія — токсична красуня

Дифенбахія привертає увагу великим строкатим листям, але її містична й токсична репутація робить її небажаним гостем у домі.

Небезпека: листя дифенбахії містить токсини, що можуть викликати алергію.

Народні прикмети: квітка забирає здоров'я господарів.

Як уникнути проблем: якщо ви хочете залишити дифенбахію, переконайтеся, що вона стоїть в нежитловому приміщенні.

Дифенбахія у великих вазонах. Фото: google.com

Раніше ми писали, які кімнатні рослини підходять саме вашому знаку Зодіаку.

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