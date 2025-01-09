Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Приберіть ці рослини з оселі — крадуть удачу і притягують негатив arrow

Приберіть ці рослини з оселі — крадуть удачу і притягують негатив

9 січня 2025 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Які кімнатні рослини крадуть удачу і притягують негатив у дім — народні прикмети
Дівчина доглядає за кімнатними рослинами. Фото: freepik.com
Олександра Ткачук - Редактор

Чи можуть звичайні кімнатні рослини впливати на наше життя? Народні прикмети стверджують, що деякі рослини дійсно здатні не лише прикрашати оселю, а й приносити невдачі або витягувати позитивну енергетику з оселі та її мешканців.

Які кімнатні рослини крадуть удачу і притягують негатив, а також як уникнути небажаного впливу та зберегти гармонію у домі — читайте у нашому матеріалі. 

Читайте також:

Фікус — квітка з подвійною репутацією

Фікус, який колись вважався символом сімейного щастя, зараз викликає чимало суперечок. Відповідно до народних прикмет, ця рослина може приносити невдачі, особливо жінкам. Рослину часто називають "квіткою вдови", адже вважається, що фікус сприяє розриву стосунків, зменшує гармонію у домі та "витягує" енергію з господарів.

Містичний аспект: вважається, що фікус поглинає позитивну енергетику, залишаючи вас знесиленими.

Як уникнути негативу: розміщуйте фікус на кухні або в нежитлових приміщеннях.

 

Які кімнатні рослини притягують негатив — фікус
Маленький фікус у горщику. Фото: istockphoto.com

Монстера — символ самотності

Монстера, велика й декоративна рослина, привертає увагу своїм екзотичним виглядом. Однак, за народними прикметами, її присутність у домі може призводити до зникнення гармонії та розлучень.

Чому монстера небезпечна? Ця рослина належить до "енергетичних вампірів", які витягують життєву силу з людей. Вважається, що монстера створює енергетичний хаос, який може негативно вплинути на чоловіків у домі.

Порада: уникайте ставити монстеру в спальні або поруч із зонами відпочинку.

 

Які кімнатні рослини притягують негатив — монстера
Чоловік доглядає за монстерою. Фото: istockphoto.com

Папороть — найсильніший енергетичний вампір

Папороть часто використовують для декору через її пишне листя, але народна мудрість застерігає: ця рослина здатна позбавляти енергії, радості та здоров'я.

Негативні властивості: папороть названо "вампіром" через здатність поглинати не лише кисень у нічний час, а й позитивну енергетику.

Як запобігти впливу: якщо ви вирощуєте папороть, ставте її якомога далі від спальні та місць відпочинку.

 

Які кімнатні рослини притягують негатив — папороть
Пишна папороть у горщику. Фото: istockphoto.com

Сансевієрія — руйнівник сімейного добробуту

Відома як "щучий хвіст", сансевієрія є популярною серед рослин через свою невибагливість. Однак її часто звинувачують у тому, що вона приносить самотність та сварки. За народними повір'ями, що ця рослина спричиняє конфлікти й руйнує стосунки.

Порада: не ставте сансевієрію в спальні або дитячих кімнатах.

 

Які кімнатні рослини притягують негатив — сансевієрія
Сансевієрія на підвіконні. Фото: depositphotos.com

Дифенбахія — токсична красуня

Дифенбахія привертає увагу великим строкатим листям, але її містична й токсична репутація робить її небажаним гостем у домі.

Небезпека: листя дифенбахії містить токсини, що можуть викликати алергію.

Народні прикмети: квітка забирає здоров'я господарів.

Як уникнути проблем: якщо ви хочете залишити дифенбахію, переконайтеся, що вона стоїть в нежитловому приміщенні.

 

Які кімнатні рослини притягують негатив — дифенбахія
Дифенбахія у великих вазонах. Фото: google.com

Раніше ми писали, які кімнатні рослини підходять саме вашому знаку Зодіаку.

Також пропонуємо дізнатися, яка особлива квітка відповідає вашому знаку Зодіаку та буде вашим талісманом на щастя та удачу.

квіти поради забобони народні прикмети кімнатні рослини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:13 Команда Байдена не встигне витратити гроші на допомогу Україні

05:05 До +15 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 На Волині жінка мобілізувалася до лав ЗСУ разом зі своїм котом

Text

04:27 Новий глава КМВА Ткаченко є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:26 У полку потрібні начальники — нова вакансія в "Азов"

02:38 Кабмін проти броні для працівників газової галузі, заявив нардеп

02:35 У Каліфорнії через лісові пожежі є загиблі та десятки поранених

02:30 Кого з чоловіків можуть затримати на вулиці у січні — пояснює ТЦК

02:09 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

05:13 Команда Байдена не встигне витратити гроші на допомогу Україні

05:05 До +15 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 На Волині жінка мобілізувалася до лав ЗСУ разом зі своїм котом

03:26 У полку потрібні начальники — нова вакансія в "Азов"

02:38 Кабмін проти броні для працівників газової галузі, заявив нардеп

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:35 У Каліфорнії через лісові пожежі є загиблі та десятки поранених

02:30 Кого з чоловіків можуть затримати на вулиці у січні — пояснює ТЦК

02:09 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

01:43 Злочинці розстріляли сім'ю на Чернігівщині — як покарав суд

01:32 Чоловік хотів переправити ухилянтів у Молдову — що вирішив суд

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

Text

04:27 Новий глава КМВА Ткаченко є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла