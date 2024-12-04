Що робити, якщо фікус став сухим — важливі кроки, які допоможуть відновити квітку

Людина, яка поливає фікус Бенджаміна. Фото: Van Meuwen

Не секрет, що фікус — це, мабуть, найпопулярніша кімнатна рослина, яка не тільки не потребує особливого догляду, а й адаптується до різних умов і швидко росте, але інколи буває так, що ця квітка починає засихати. Дізнайтеся, як можна виправити цю проблему.

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Забезпечення умов

Влітку фікус росте в умовах 25-30 градусів тепла, а ось взимку йому потрібно 15-25 градусів. Якщо не буде цих умов, рослина просто почне сохнути, тому перенесіть горщик з фікусом туди, де прохолодніше, і тоді листя з корінням відчуватимуть себе краще.

Достатнє освітлення

Ця кімнатна рослина потребує достатнього освітлення, а якщо його немає, вона починає втрачати насичений зелений колір і блиск на листках. У жодному разі не допускайте того, щоб сонячні промені потрапляли на рослину, забезпечте їй розсіяне світло.

Декілька засохлих фікусів у горщиках. Фото: Pinterest

Ґрунт і полив

Стежте за тим, щоб ґрунт під фікусом не переохолоджувався і не ставав сухим. В ідеалі — щоб температура ґрунту становила 14 градусів, і тоді фікус буде отримувати максимум енергії і корисних елементів, а листя не втрачатиме свого кольору.

Якщо ви помітили, що рослина починає засихати, а її листя — скручуватися, тоді складіть графік поливів. Взимку зазвичай цю квітку поливають раз на тиждень, а ось влітку це роблять частіше.

Забезпечення вологи

Фікус потребує достатнього рівня вологості, особливо влітку, коли йому потрібно більше води. Обов’язково обприскуйте листя м’якою кип’яченою водою, надаючи йому насичений зелений відтінок. Також не допускайте протягів і розміщуйте рослину там, де тихо і спокійно.

Процес поливу фікуса на підвіконні. Фото: Pinterest

Гігієна і боротьба зі шкідниками

Фікус може страждати від таких шкідників, як:

Щитівка

Борошнистий червець

Попелиця

Якщо ви помітили, що рослина постраждала від шкідників, помийте листя мильною губкою і скористайтеся спеціальними антибактеріальними засобами. Обов’язково перевірте листя й обріжте ті, які вже пошкодилися.

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