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Як можна розмножити цикламен вдома — корисні поради

20 листопада 2024 13:40
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно розмножувати цикламен у домашніх умовах — поради
Людина, яка доглядає цикламен вдома. Фото: GAP Gardens
Христина Кучугурна - Редактор

Цикламен — це гарна кімнатна рослина, яка не потребує особливого догляду і квітне як взимку, так і навесні, чим і приваблює багатьох квітникарів. На жаль, виростити цю квітку в домашніх умовах неможливо, але її можна розмножити, а якщо вам цікаво, як саме, читайте нижче.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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У промислових теплицях цикламен розмножують насінням, однак, цей метод забирає багато часу і сил, а також потребує певних умов для сіянців. Наприклад, їм потрібна спеціальна дерново-верескова земля, прохолодна атмосфера, регулярний полив тощо.

Тому цю рослину неможливо виростити в домашніх умовах, але можна розмножити її. Щоб зробити це ефективно і без проблем, дізнайтеся декілька секретів, які допоможуть вам розмножити цикламен у домашніх умовах.

Цикламен
Цикламен білосніжного кольору в горщику. Фото: Pinterest

Як можна розмножити цикламен

Щоб розмножити цю кімнатну рослину, необхідно поділити її бульби на дві або чотири частини так, щоб на кожній ділянці було по декілька бруньок. При цьому, зрізи поділених бульб необхідно посипати товченим вугіллям або золою, щоб вони не гнили. 

Уход за цикламеном
Процес догляду цикламена в домашніх умовах. Фото: Femme Actualle

Коли краще розмножувати цикламен 

Проводити цю важливу процедуру можна не у всі пори року, а лише в певний сезон. Так, досвідчені квітникарі рекомендують ділити бульби в осінню пору, доки цикламен не почне нарощувати листя, щоб не нашкодити кімнатній рослині.

Яка температура потрібна цикламену

Пам’ятайте, що цикламен любить рости в прохолодних умовах, коли температура становить 14-16 градусів тепла. Влітку повинно бути не більше 25 градусів тепла, а ось в холодні пори роки краще ставити горщики з рослинами якнайдалі від джерел тепла. 

До того ж, цикламени дуже не люблять протягів, але приміщення необхідно провітрювати час від часу.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити великий фікус у домашніх умовах. 

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