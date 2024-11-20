Как правильно размножать цикламен в домашних условиях — советы

Человек, который ухаживает за цикламеном дома. Фото: GAP Gardens

Цикламен — это красивое комнатное растение, которое не требует особого ухода и цветет как зимой, так и весной, чем и привлекает многих цветоводов. К сожалению, вырастить этот цветок в домашних условиях невозможно, но его можно размножить, а если вам интересно, как именно, читайте ниже.

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В промышленных теплицах цикламен размножают семенами, однако, этот метод занимает много времени и сил, а также требует определенных условий для сеянцев. Например, им нужна специальная дерново-вересковая земля, прохладная атмосфера, регулярный полив и т.д.

Поэтому это растение невозможно вырастить в домашних условиях, но можно его размножить. Чтобы сделать это эффективно и без проблем, узнайте несколько секретов, которые помогут размножить цикламен в домашних условиях.

Цикламен белоснежного цвета в горшке. Фото: Pinterest

Как можно размножить цикламен

Чтобы размножить это комнатное растение, необходимо поделить клубни на две или четыре части так, чтобы на каждом участке было по несколько почек. При этом, срезы разделенных клубней необходимо посыпать толченым углем или золой, чтобы они не гнили.

Процесс ухода за цикламеном в домашних условиях. Фото: Femme Actualle

Когда лучше размножать цикламен

Проводить эту важную процедуру можно не во все времена года, а только в определенный сезон. Так, опытные цветоводы рекомендуют делить клубни в осеннее время, пока цикламен не начнет наращивать листья, чтобы не навредить комнатному растению.

Какая температура нужна цикламену

Помните, что цикламен любит расти в холодных условиях, когда температура составляет 14-16 градусов тепла. Летом должно быть не более 25 градусов тепла, а вот в холодные времена года лучше ставить горшки с растениями как можно дальше от источников тепла.

К тому же, цикламены очень не любят сквозняков, но помещение необходимо проветривать время от времени.

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