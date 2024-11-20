Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как можно размножить цикламен дома — полезные советы arrow

Как можно размножить цикламен дома — полезные советы

20 ноября 2024 13:40
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно размножать цикламен в домашних условиях — советы
Человек, который ухаживает за цикламеном дома. Фото: GAP Gardens
Кристина Кучугурная - Редактор

Цикламен — это красивое комнатное растение, которое не требует особого ухода и цветет как зимой, так и весной, чем и привлекает многих цветоводов. К сожалению, вырастить этот цветок в домашних условиях невозможно, но его можно размножить, а если вам интересно, как именно, читайте ниже.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

В промышленных теплицах цикламен размножают семенами, однако, этот метод занимает много времени и сил, а также требует определенных условий для сеянцев. Например, им нужна специальная дерново-вересковая земля, прохладная атмосфера, регулярный полив и т.д.

Поэтому это растение невозможно вырастить в домашних условиях, но можно его размножить. Чтобы сделать это эффективно и без проблем, узнайте несколько секретов, которые помогут размножить цикламен в домашних условиях.

Цикламен
Цикламен белоснежного цвета в горшке. Фото: Pinterest

Как можно размножить цикламен

Чтобы размножить это комнатное растение, необходимо поделить клубни на две или четыре части так, чтобы на каждом участке было по несколько почек. При этом, срезы разделенных клубней необходимо посыпать толченым углем или золой, чтобы они не гнили.

Уход за цикламеном
Процесс ухода за цикламеном в домашних условиях. Фото: Femme Actualle

Когда лучше размножать цикламен

Проводить эту важную процедуру можно не во все времена года, а только в определенный сезон. Так, опытные цветоводы рекомендуют делить клубни в осеннее время, пока цикламен не начнет наращивать листья, чтобы не навредить комнатному растению.

Какая температура нужна цикламену

Помните, что цикламен любит расти в холодных условиях, когда температура составляет 14-16 градусов тепла. Летом должно быть не более 25 градусов тепла, а вот в холодные времена года лучше ставить горшки с растениями как можно дальше от источников тепла.

К тому же, цикламены очень не любят сквозняков, но помещение необходимо проветривать время от времени.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить большой фикус в домашних условиях.

Раньше мы рассказывали о том, как ухаживать за фиалками, чтобы они цвели в течение целого года.

Также мы сообщали о том, чем опасны кактусы согласно предрассудкам.

растения цветы советы домашние цветы комнатные растения цикламен

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:59 Какой процент добровольцев воюет на фронте — данные Bloomberg

13:55 Львов скоро заметете снегом — готовы ли коммунальщики у Садового

13:47 Передел рынка Солли в Харькове — суд определил владельца

13:37 Графики есть, а света и тепла нет — что происходит в Одессе

13:34 Рада приняла решение о лишении предателей госнаград

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

13:30 Как правильно отсрочить визит в ТЦК и не стать уклонистом

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

13:24 Лучшие места в поездах УЗ — когда открывается продажа билетов

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

13:59 Какой процент добровольцев воюет на фронте — данные Bloomberg

13:55 Львов скоро заметете снегом — готовы ли коммунальщики у Садового

13:47 Передел рынка Солли в Харькове — суд определил владельца

13:37 Графики есть, а света и тепла нет — что происходит в Одессе

13:34 Рада приняла решение о лишении предателей госнаград

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

13:30 Как правильно отсрочить визит в ТЦК и не стать уклонистом

13:24 Лучшие места в поездах УЗ — когда открывается продажа билетов

13:07 Нарыбачил на 18 млн грн — на Одесчине задержали браконьера

13:03 Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине

13:00 Мокрый снег и сильный ветер — предупреждение от синоптика Диденко

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо