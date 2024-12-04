Что делать, если фикус стал сухим — важные шаги, которые помогут восстановить цветок

Фикус начал сохнуть — почему и как спасти комнатное растение
Не секрет, что фикус — это, пожалуй, самое популярное комнатное растение, которое не только не нуждается в особом уходе, но и адаптируется к разным условиям и быстро растет, но иногда бывает так, что этот цветок начинает засыхать. Узнайте, как исправить эту проблему.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как можно спасти засохший фикус
Обеспечение условий
Летом фикус растет в условиях 25-30 градусов тепла, а вот зимой ему нужно 15-25 градусов. Если не будет этих условий, растение просто начнет сохнуть, поэтому перенесите горшок с фикусом туда, где прохладнее, и тогда листья с корнями будут чувствовать себя лучше.
Достаточное освещение
Это комнатное растение нуждается в достаточном освещении, а если его нет, оно начинает терять насыщенный зеленый цвет и блеск на листьях. Ни в коем случае не допускайте того, чтобы солнечные лучи попадали на растение, обеспечьте ему рассеянный свет.
Почва и полив
Следите за тем, чтобы почва под фикусом не переохлаждалась и не становилась сухой. В идеале — чтобы температура грунта составляла 14 градусов, и тогда фикус будет получать максимум энергии и полезных элементов, а листья не будут терять свой цвет.
Если вы заметили, что растение начинает засыхать, а его листья — скручиваться, тогда составьте график поливов. Зимой обычно этот цветок поливают раз в неделю, а вот летом это делают чаще.
Обеспечение влаги
Фикус нуждается в достаточном уровне влажности, особенно летом, когда ему нужно больше воды. Обязательно опрыскивайте листья мягкой кипяченой водой, придавая им насыщенный зеленый оттенок. Также не допускайте сквозняков и размещайте растение там, где тихо и спокойно.
Гигиена и борьба с вредителями
Фикус может страдать от таких вредителей, как:
- Щитовка
- Мучнистый червец
- Тля
Если вы заметили, что растение пострадало от вредителей, помойте листья мыльной губкой и воспользуйтесь специальными антибактериальными средствами. Обязательно проверьте листья и обрежьте те, которые уже повредились.
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