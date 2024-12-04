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Фикус начал сохнуть — почему и как спасти комнатное растение

4 декабря 2024 11:15
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать, если фикус стал сухим — важные шаги, которые помогут восстановить цветок
Человек, поливающий фикус Бенджамина. Фото: Van Meuwen
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что фикус — это, пожалуй, самое популярное комнатное растение, которое не только не нуждается в особом уходе, но и адаптируется к разным условиям и быстро растет, но иногда бывает так, что этот цветок начинает засыхать. Узнайте, как исправить эту проблему.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Обеспечение условий

Летом фикус растет в условиях 25-30 градусов тепла, а вот зимой ему нужно 15-25 градусов. Если не будет этих условий, растение просто начнет сохнуть, поэтому перенесите горшок с фикусом туда, где прохладнее, и тогда листья с корнями будут чувствовать себя лучше.

Достаточное освещение

Это комнатное растение нуждается в достаточном освещении, а если его нет, оно начинает терять насыщенный зеленый цвет и блеск на листьях. Ни в коем случае не допускайте того, чтобы солнечные лучи попадали на растение, обеспечьте ему рассеянный свет.

Фикус
Несколько засохших фикусов в горшках. Фото: Pinterest

Почва и полив

Следите за тем, чтобы почва под фикусом не переохлаждалась и не становилась сухой. В идеале — чтобы температура грунта составляла 14 градусов, и тогда фикус будет получать максимум энергии и полезных элементов, а листья не будут терять свой цвет.

Если вы заметили, что растение начинает засыхать, а его листья — скручиваться, тогда составьте график поливов. Зимой обычно этот цветок поливают раз в неделю, а вот летом это делают чаще.

Обеспечение влаги

Фикус нуждается в достаточном уровне влажности, особенно летом, когда ему нужно больше воды. Обязательно опрыскивайте листья мягкой кипяченой водой, придавая им насыщенный зеленый оттенок. Также не допускайте сквозняков и размещайте растение там, где тихо и спокойно.

Полив фикуса
Процесс полива фикуса на подоконнике. Фото: Pinterest

Гигиена и борьба с вредителями

Фикус может страдать от таких вредителей, как:

  • Щитовка
  • Мучнистый червец
  • Тля

Если вы заметили, что растение пострадало от вредителей, помойте листья мыльной губкой и воспользуйтесь специальными антибактериальными средствами. Обязательно проверьте листья и обрежьте те, которые уже повредились.

Напомним, мы писали о том, почему фикус сбрасывает листья и как можно восстановить комнатное растение.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно пересаживать орхидею, чтобы не испортить цветок.

Также мы сообщали, как можно размножить цикламен в домашних условиях.

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