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Кліщі атакують сад і город — що посадити, щоб відлякати їх

15 березня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна захистити сад з городом від кліщів — які рослини посадити, поради дачникам
Кліщ, який сидить на листі рослини. Фото: Pixabay
Христина Кучугурна - Редактор

Кліщі в саду і на городі — це справжня проблема для дачників, адже вони можуть спровокувати розвиток небезпечних хвороб. Досвідчені дачники розповіли, які рослини варто посадити на своїй ділянці, щоб ефективно захистити її від цих паразитів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Відомо, що кліщі загрожують не лише людям, а й тваринам, які бігають по ділянці. Ці паразити можуть викликати серйозні хвороби, зокрема, анаплазмоз і бореліоз. Якщо ви думаєте, що неможливо позбутися цих шкідників, то ви помиляєтеся.

Досвідчені дачники рекомендують посадити на ділянці деякі рослини, які здатні захистити його від кліщів. Дізнайтеся, про які рослини йдеться в цьому випадку.

Клещ
Кліщ у великому масштабі на листі рослини. Фото: Decorexpro

Які рослини можуть захистити сад і город від кліщів

Гвоздика

Мало хто знає, але ця популярна квітка здатна захистити вашу ділянку від кліщів. Справа в тому, що вона має різкий аромат, який здатний відлякувати паразитів. Тому якщо ви посадите цю рослину, ви можете не хвилюватися про те, що кліщі нашкодять вашому врожаю.

Гвоздика
Багаторічна гвоздика в саду. Фото: 

Герань

Ця рослина також входить до списку тих рослин, які здатні захистити ділянку від кліщів. Причому, герань може захистити не лише від цих паразитів, а й від комарів і навіть мошок. Така рослина не тільки прикрашає сад, а й вміє з легкістю підлаштовуватися під різні умови вирощування.

Герань
Червона герань на клумбі. Фото: Pinterest

Чорнобривці 

Ці маленькі квіточки мають доволі різкий, але приємний для людей аромат, а ось для кліщів це справжнє випробування. Тож якщо ви хочете відлякати паразитів від своєї ділянки, обов’язково посадіть ці рослини на своєму городі або в саду.

Бархатцы
Яскраві чорнобривці на клумбі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити моркву від морквяної мухи. 

Раніше ми розповідали про те, що слід посадити біля капусти, щоб захистити її від шкідників. 

Також ми повідомляли про те, як можна відлякати шкідників на городі за допомогою мандарину.

рослини город сад кліщі шкідники паразити

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