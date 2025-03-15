Как можно защитить сад с огородом от клещей — какие растения посадить, советы дачникам

Клещ, который сидит на листьях растения. Фото: Pixabay

Клещи в саду и на огороде — это настоящая проблема для дачников, ведь они могут спровоцировать развитие опасных болезней. Опытные дачники рассказали, какие растения стоит посадить на своем участке, чтобы эффективно защитить его от этих паразитов.

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Известно, что клещи угрожают не только людям, но и животным, которые бегают по участку. Эти паразиты могут вызвать серьезные болезни, в частности, анаплазмоз и боррелиоз. Если вы думаете, что невозможно избавиться от этих вредителей, то вы ошибаетесь.

Опытные дачники рекомендуют посадить на участке некоторые растения, которые способны защитить его от клещей. Узнайте, о каких растениях идет речь в этом случае.

Клещ в большом масштабе на листьях растения. Фото: Decorexpro

Какие растения могут защитить сад и огород от клещей

Гвоздика

Мало кто знает, но этот популярный цветок способен защитить ваш участок от клещей. Дело в том, что он имеет резкий аромат, который способен отпугивать паразитов. Поэтому если вы посадите это растение, вы можете не волноваться о том, что клещи навредят вашему урожаю.

Многолетняя гвоздика в саду. Фото:

Герань

Это растение также входит в список тех растений, которые способны защитить участок от клещей. Причем, герань может защитить не только от этих паразитов, но и от комаров и даже мошек. Такое растение не только украшает сад, но и умеет с легкостью подстраиваться под разные условия выращивания.

Красная герань на клумбе. Фото: Pinterest

Бархатцы

Эти маленькие цветочки имеют довольно резкий, но приятный для людей аромат, а вот для клещей это настоящее испытание. Поэтому если вы хотите отпугнуть паразитов от своего участка, обязательно посадите эти растения на своем огороде или в саду.

Яркие бархатцы на клумбе. Фото: Freepik

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