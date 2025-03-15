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Клещи атакуют сад и огород — что посадить, чтобы отпугнуть их

15 марта 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно защитить сад с огородом от клещей — какие растения посадить, советы дачникам
Клещ, который сидит на листьях растения. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Клещи в саду и на огороде — это настоящая проблема для дачников, ведь они могут спровоцировать развитие опасных болезней. Опытные дачники рассказали, какие растения стоит посадить на своем участке, чтобы эффективно защитить его от этих паразитов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Известно, что клещи угрожают не только людям, но и животным, которые бегают по участку. Эти паразиты могут вызвать серьезные болезни, в частности, анаплазмоз и боррелиоз. Если вы думаете, что невозможно избавиться от этих вредителей, то вы ошибаетесь.

Опытные дачники рекомендуют посадить на участке некоторые растения, которые способны защитить его от клещей. Узнайте, о каких растениях идет речь в этом случае.

Клещ
Клещ в большом масштабе на листьях растения. Фото: Decorexpro

Какие растения могут защитить сад и огород от клещей

Гвоздика

Мало кто знает, но этот популярный цветок способен защитить ваш участок от клещей. Дело в том, что он имеет резкий аромат, который способен отпугивать паразитов. Поэтому если вы посадите это растение, вы можете не волноваться о том, что клещи навредят вашему урожаю.

Гвоздика
Многолетняя гвоздика в саду. Фото:

Герань

Это растение также входит в список тех растений, которые способны защитить участок от клещей. Причем, герань может защитить не только от этих паразитов, но и от комаров и даже мошек. Такое растение не только украшает сад, но и умеет с легкостью подстраиваться под разные условия выращивания.

Герань
Красная герань на клумбе. Фото: Pinterest

Бархатцы

Эти маленькие цветочки имеют довольно резкий, но приятный для людей аромат, а вот для клещей это настоящее испытание. Поэтому если вы хотите отпугнуть паразитов от своего участка, обязательно посадите эти растения на своем огороде или в саду.

Бархатцы
Яркие бархатцы на клумбе. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить морковь от морковной мухи.

Ранее мы рассказывали о том, что следует посадить возле капусты, чтобы защитить ее от вредителей.

Также мы сообщали о том, как можно отпугнуть вредителей на огороде с помощью мандарина.

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