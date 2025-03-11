Як захистити моркву від морквяної мухи — дешеві народні засоби, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай моркви на городі. Фото: Pinterest

На жаль, багато рослин на городі рано чи пізно вражаються різними паразитами, зокрема, це стосується і моркви. Досвідчені дачники пояснили, як можна захистити цей популярний овоч на городі від морквяної мухи за допомогою дешевих народних засобів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Нашатирний спирт

Наприкінці весни і на початку літа ви можете захистити свої овочі від цього шкідника за допомогою звичайного нашатирного спирту. Цей популярний аптечний препарат відлякує мух своїм ароматом, тим самим, захищаючи моркву від цих комах.

Для приготування ефективної суміші візьміть такі інгредієнти, як:

Нашатирний спирт — дві столові ложки

Вода — десять літрів

Морквяна муха на листі рослини. Фото: Decorexpro

Лушпиння цибулі

Цибулинням краще користуватися тоді, коли на моркві з’явилися перші сходи. Щойно ви помітили на росточках перші листочки, починайте готувати розчин з таких інгредієнтів, як:

Лушпиння цибулі — 500 грамів

Окріп — п’ять літрів

Залийте окропом цибулиння і залиште приготовлену суміш настоятися на два дні, потім процідіть її, гарно полийте і обприскайте моркву. Ще можете розкласти лушпиння між рядками цього овоча.

Солона вода

Також для захисту моркви від мух можете скористатися звичайною сіллю з водою. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

Звичайна сіль — одна-дві столові ложки

Вода — десять літрів

Розчиніть сіль у воді та рясно полийте грядки, де у вас росте морква, цією сумішшю. Робіть це двічі, але між поливами потрібно вичікувати близько десяти днів.

Врожай моркви на городі. Фото: AgriExpro

Деревна зола

Для захисту від морквяної мухи можете також скористатися деревною водою, а для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

Деревна зола — 400 грамів

Окріп — один літр

Вода — десять літрів

Залийте золу окропом і залиште настоюватися на одну добу, а потім розбавте приготовлений розчин звичайною водою. Ним можете потім сміливо поливати грядки з морквою.

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