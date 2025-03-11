Как защитить морковь от морковной мухи — дешевые народные средства, советы дачникам

Человек, который собирает урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest

К сожалению, многие растения на огороде рано или поздно поражаются различными паразитами, в частности, это касается и моркови. Опытные дачники объяснили, как можно защитить этот популярный овощ на огороде от морковной мухи с помощью дешевых народных средств.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Нашатырный спирт

В конце весны и в начале лета вы можете защитить свои овощи от этого вредителя с помощью обычного нашатырного спирта. Этот популярный аптечный препарат отпугивает мух своим ароматом, тем самым, защищая морковь от этих насекомых.

Для приготовления эффективной смеси возьмите такие ингредиенты, как:

Нашатырный спирт — две столовые ложки

Вода — десять литров

Морковная муха на листьях растения. Фото: Decorexpro

Шелуха лука

Луковой шелухой лучше пользоваться тогда, когда на моркови появились первые всходы. Как только вы заметили на росточках первые листочки, начинайте готовить раствор из таких ингредиентов, как:

Луковая шелуха — 500 грамм

Кипяток — пять литров

Залейте кипятком луковую шелуху и оставьте приготовленную смесь настояться на два дня, затем процедите ее, хорошенько полейте и опрыскайте морковь. Еще можете разложить шелуху между рядами этого овоща.

Соленая вода

Также для защиты моркови от мух можете воспользоваться обычной солью с водой. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:

Обычная соль — одна-две столовые ложки

Вода — десять литров

Растворите соль в воде и обильно полейте грядки, где у вас растет морковь, этой смесью. Делайте это дважды, но между поливами нужно выжидать около десяти дней.

Урожай моркови на огороде. Фото: AgriExpro

Древесная зола

Для защиты от морковной мухи можете также воспользоваться древесной водой, а для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:

Древесная зола — 400 грамм

Кипяток — один литр

Вода — десять литров

Залейте золу кипятком и оставьте настаиваться на одни сутки, а затем разбавьте приготовленный раствор обычной водой. Им можете потом смело поливать грядки с морковью.

Напомним, мы писали о том, почему морковь плохо растет и как можно спасти урожай овоща.

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