Как защитить морковь от морковной мухи — дешевые народные средства, советы дачникам

Как уберечь морковь от морковной мухи — средства за копейки
К сожалению, многие растения на огороде рано или поздно поражаются различными паразитами, в частности, это касается и моркови. Опытные дачники объяснили, как можно защитить этот популярный овощ на огороде от морковной мухи с помощью дешевых народных средств.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как можно уберечь морковь от морковной мухи
Нашатырный спирт
В конце весны и в начале лета вы можете защитить свои овощи от этого вредителя с помощью обычного нашатырного спирта. Этот популярный аптечный препарат отпугивает мух своим ароматом, тем самым, защищая морковь от этих насекомых.
Для приготовления эффективной смеси возьмите такие ингредиенты, как:
- Нашатырный спирт — две столовые ложки
- Вода — десять литров
Шелуха лука
Луковой шелухой лучше пользоваться тогда, когда на моркови появились первые всходы. Как только вы заметили на росточках первые листочки, начинайте готовить раствор из таких ингредиентов, как:
- Луковая шелуха — 500 грамм
- Кипяток — пять литров
Залейте кипятком луковую шелуху и оставьте приготовленную смесь настояться на два дня, затем процедите ее, хорошенько полейте и опрыскайте морковь. Еще можете разложить шелуху между рядами этого овоща.
Соленая вода
Также для защиты моркови от мух можете воспользоваться обычной солью с водой. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:
- Обычная соль — одна-две столовые ложки
- Вода — десять литров
Растворите соль в воде и обильно полейте грядки, где у вас растет морковь, этой смесью. Делайте это дважды, но между поливами нужно выжидать около десяти дней.
Древесная зола
Для защиты от морковной мухи можете также воспользоваться древесной водой, а для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — 400 грамм
- Кипяток — один литр
- Вода — десять литров
Залейте золу кипятком и оставьте настаиваться на одни сутки, а затем разбавьте приготовленный раствор обычной водой. Им можете потом смело поливать грядки с морковью.
Напомним, мы писали о том, почему морковь плохо растет и как можно спасти урожай овоща.
Ранее мы рассказывали о том, какие растения стоит посадить возле моркови для большого урожая.
Также мы сообщали о том, когда и как правильно сажать морковь на огороде весной.
Читайте Новини.LIVE!