Які сорти моркви найсолодші — що посадити на городі, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай моркви на городі. Фото: Libelle

Не секрет, що морква вважається одним з найпопулярніших і найкорисніших овочів, тому її можна нерідко помітити на українських дачах. Досвідчені городники розповіли, які сорти цього овоча варто посадити на своїй ділянці, щоб виростити солодкі коренеплоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Сорт моркви "Нантська"

До складу коренеплодів цього сорту входить велика кількість каротину, соку і цукру, а самі вони виростають до 20 сантиметрів і важать до 100 грамів. Вони схожі на циліндри, а також мають заокруглений кінчик, оранжевий колір, довготривале зберігання і відсутність гниття.

Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pixabay

Сорт моркви "Дюймовочка"

Цей сорт не потребує особливого догляду, дає ранній врожай і має у своєму складі багато соку і цукру. Така морква виростає до десяти сантиметрів завдовжки і до п’яти сантиметрів за діаметром, а також не потребує очистки перед приготуванням та ідеально підходить як для салатів, так і для консервації.

Сорт моркви "Пурпуровий дракон"

Коренеплоди цього сорту мають конусоподібну форму та фіолетове забарвлення, але дуже солодкі та з червонувато-помаранчевим відтінком всередині. Якщо її вирощувати в теплиці, можна отримати дуже солодкий овоч. Також до складу моркви цього сорту входить багато антоціанів й антиоксидантів, а завдовжки вона виростає до 25 сантиметрів.

Людина, яка тримає моркву. Фото: Pinterest

Сорт моркви "Карамелька"

Цей сорт дачники вважають найкращим для зберігання взимку, а при тривалому зберіганні в коренеплодах збільшується кількість каротину. Його плоди виростають великими, гладкими і не мають жодних недоліків. Морква такого сорту має солодку соковиту м’якоть і округлий кінчик.

Сорт моркви "Мускат"

Цей сорт також не потребує особливого догляду, гарно росте на бідному ґрунті та зовсім не боїться спеки. Коренеплоди такого сорту виростають до 20 сантиметрів, схожі на конус із тупим кінцем і добре зберігаються. М’якоть всередині рожево-помаранчева, солодка і соковита, а також схожа на смак мускатного винограду.

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