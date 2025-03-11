Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Какие сорта моркови дают самые сладкие плоды — советы дачникам arrow

Какие сорта моркови дают самые сладкие плоды — советы дачникам

11 марта 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта моркови самые сладкие — что посадить на огороде, советы дачникам
Человек, который собирает урожай моркови на огороде. Фото: Libelle
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что морковь считается одним из самых популярных и полезных овощей, поэтому ее можно нередко заметить на украинских дачах. Опытные огородники рассказали, какие сорта этого овоща стоит посадить на своем участке, чтобы вырастить сладкие корнеплоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Самые сладкие сорта моркови для посадки на огороде

Сорт моркови "Нантская"

В состав корнеплодов этого сорта входит большое количество каротина, сока и сахара, а сами они вырастают до 20 сантиметров и весят до 100 грамм. Они похожи на цилиндры, а также имеют закругленный кончик, оранжевый цвет, долговременное хранение и отсутствие гниения.

Урожай моркови
Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Pixabay

Сорт моркови "Дюймовочка"

Этот сорт не требует особенного ухода, дает ранний урожай и имеет в своем составе много сока и сахара. Такая морковь вырастает до десяти сантиметров в длину и до пяти сантиметров по диаметру, а также не требует очистки перед приготовлением и идеально подходит как для салатов, так и для консервации.

Сорт моркови "Пурпурный дракон"

Корнеплоды этого сорта имеют конусовидную форму и фиолетовую окраску, но очень сладкие и с красновато-оранжевым оттенком внутри. Если ее выращивать в теплице, можно получить очень сладкий овощ. Также в состав моркови этого сорта входит много антоцианов и антиоксидантов, а в длину она вырастает до 25 сантиметров.

Морковь
Человек, который держит морковь. Фото: Pinterest

Сорт моркови "Карамелька"

Этот сорт дачники считают самым лучшим для хранения зимой, а при длительном хранении в корнеплодах увеличивается количество каротина. Его плоды вырастают крупными, гладкими и не имеют никаких недостатков. Морковь такого сорта имеет сладкую сочную мякоть и округлый кончик.

Сорт моркови "Мускат"

Этот сорт также не требует особенного ухода, хорошо растет на бедной почве и совсем не боится жары. Корнеплоды такого сорта вырастают до 20 сантиметров, похожи на конус с тупым концом и хорошо хранятся. Мякоть внутри розово-оранжевая, сладкая и сочная, а также похожа на вкус мускатного винограда.

Напомним, мы писали о том, что стоит посадить возле моркови для большого урожая.

Ранее мы рассказывали о том, какие семена моркови нельзя сеять на огороде.

Также мы сообщали о том, как долго можно хранить свежую морковь дома.

овощи советы морковь огород сорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:03 Спецпредставитель Трампа летит в Москву — с кем встретится

00:39 Оккупанты снова ударили по Одессе — каковы последствия атаки

00:30 Незавершенная ВВК — какими будут санкции со стороны ТЦК

00:21 Стоматология, УЗИ и презервативы — как содержат пленных РФ

00:07 Звезде Барсы изменяла жена или нет — что известно о скандале

10 марта 2025

23:57 В Коломые мужчина с ножом напал на работников ТЦК — они ранены

23:53 Перспективы компромисса с РФ пока нет — нардеп

23:52 В "Дії" будет недоступно бронирование работников — какая причина

Срочная новость

23:40 В Киеве слышны взрывы — комментарий КГВА

Срочная новость

23:35 В Одессе прогремели взрывы — город под атакой ударных БпЛА

01:03 Спецпредставитель Трампа летит в Москву — с кем встретится

00:39 Оккупанты снова ударили по Одессе — каковы последствия атаки

00:30 Незавершенная ВВК — какими будут санкции со стороны ТЦК

00:21 Стоматология, УЗИ и презервативы — как содержат пленных РФ

00:07 Звезде Барсы изменяла жена или нет — что известно о скандале

10 марта 2025

23:57 В Коломые мужчина с ножом напал на работников ТЦК — они ранены

23:53 Перспективы компромисса с РФ пока нет — нардеп

23:52 В "Дії" будет недоступно бронирование работников — какая причина

Срочная новость

23:40 В Киеве слышны взрывы — комментарий КГВА

Срочная новость

23:35 В Одессе прогремели взрывы — город под атакой ударных БпЛА

22:33 Взаимоотношения Украины и США — мнения одесситов об их развитии

20:15 "Выстрел в ногу" — возобновят ли США поставки оружия в Украину

19:05 Пенсии в ЕС и Украине — на сколько в Европе больше выплаты

16:15 В три раза больше остальных — зарплаты чиновников во время войны

13:12 В Канаде заменили Трюдо — кто такой новый премьер Марк Карни

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:40 Обновленные цены на лом — где выгоднее сдавать алюминий в марте

9 марта 2025

07:35 Инвестиции в недвижимость на Бали — сколько надо денег

06:40 Где дороже принимают цветные металлы — новые тарифы на медь

06:33 Одесситы про Шевченко — что помнят из творчества Кобзаря

8 марта 2025

06:40 Самые выгодные цены на лом в марте — где дороже сдавать металл

Text

21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
Text

22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Text

18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

26 февраля 2025

00:30 Мобилизованного не взяла ни одна часть — что должен делать ТЦК

1 марта 2025

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

1 марта 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

27 февраля 2025

12:20 Как уберечь яблоню от осыпания плодов — волшебная подкормка

1 марта 2025

13:25 Салат с курицей "Леди" — сытный и одновременно легкий

6 марта 2025

13:53 Пакет помощи на 20 млрд евро — часть стран ЕС выступила против