Какие сорта моркови самые сладкие — что посадить на огороде, советы дачникам

Человек, который собирает урожай моркови на огороде. Фото: Libelle

Не секрет, что морковь считается одним из самых популярных и полезных овощей, поэтому ее можно нередко заметить на украинских дачах. Опытные огородники рассказали, какие сорта этого овоща стоит посадить на своем участке, чтобы вырастить сладкие корнеплоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сорт моркови "Нантская"

В состав корнеплодов этого сорта входит большое количество каротина, сока и сахара, а сами они вырастают до 20 сантиметров и весят до 100 грамм. Они похожи на цилиндры, а также имеют закругленный кончик, оранжевый цвет, долговременное хранение и отсутствие гниения.

Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Pixabay

Сорт моркови "Дюймовочка"

Этот сорт не требует особенного ухода, дает ранний урожай и имеет в своем составе много сока и сахара. Такая морковь вырастает до десяти сантиметров в длину и до пяти сантиметров по диаметру, а также не требует очистки перед приготовлением и идеально подходит как для салатов, так и для консервации.

Сорт моркови "Пурпурный дракон"

Корнеплоды этого сорта имеют конусовидную форму и фиолетовую окраску, но очень сладкие и с красновато-оранжевым оттенком внутри. Если ее выращивать в теплице, можно получить очень сладкий овощ. Также в состав моркови этого сорта входит много антоцианов и антиоксидантов, а в длину она вырастает до 25 сантиметров.

Человек, который держит морковь. Фото: Pinterest

Сорт моркови "Карамелька"

Этот сорт дачники считают самым лучшим для хранения зимой, а при длительном хранении в корнеплодах увеличивается количество каротина. Его плоды вырастают крупными, гладкими и не имеют никаких недостатков. Морковь такого сорта имеет сладкую сочную мякоть и округлый кончик.

Сорт моркови "Мускат"

Этот сорт также не требует особенного ухода, хорошо растет на бедной почве и совсем не боится жары. Корнеплоды такого сорта вырастают до 20 сантиметров, похожи на конус с тупым концом и хорошо хранятся. Мякоть внутри розово-оранжевая, сладкая и сочная, а также похожа на вкус мускатного винограда.

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