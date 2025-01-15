Як позбутися шкідників на городі за допомогою мандарину — корисні поради

Очищення мандарину і вовчок на землі. Фото: колаж Новини.LIVE

На жаль, наявність шкідників на городі та в саду — це доволі популярне явище, тому досвідчені дачники придумують різні методи боротьби з ними. Ми розповідаємо, як можна швидко та ефективно позбутися паразитів на грядках за допомогою цитрусових.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Мало хто знає, але звичайні цитрусові можуть стати справжнім порятунком на городі. Вони здатні відлякувати різних шкідників і захищати ваш врожай на ділянці від ураження, але не всі цитрусові можуть це робити. Ми розповідаємо, який фрукт здатний побороти шкідників на городі.

Дачник, який обробляє город. Фото: KTVZ

Як можна відлякати шкідників на городі мандарином

Вовчки, кроти і коти

Виявляється, шкідники бояться шкірок мандарину, а тому це може "зіграти вам на руку". Ретельно приберіть білий шар на плодах, перемоліть їх через м’ясорубку і просушіть. Щойно надворі настане весна, покладіть це в лунки або розтрушіть на грядках.

Це допоможе вам відлякати вовчків і кротів, які нещадно псують ваш врожай на городі. Причому, не тільки цих шкідників можна позбутися. Справа в тому, що коти також не люблять мандаринові шкірки, тому час від часу розкладайте їх біля рослин, щоб "пухнасті шкідники" не наближалися навіть до них.

Вовчок, кріт і руда кішка. Фото: колаж Новини.LIVE

Павутинний кліщ

Щоб позбутися павутинного кліща, зробіть настоянку зі свіжих шкірок мандарину. Для приготування цієї настоянки залийте цитрусові шкірки гарячою водою і залиште в прохолодному місці настоюватися. Після цього процідіть і додайте трохи рідкого мила.

Щоб відлякати шкідника, обприскуйте рослини один раз на тиждень доти, доки павутинний кліщ не покине вашу ділянку.

Павутинний кліщ на листях рослини. Фото: Pinterest

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