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Як відлякати шкідників на городі мандарином — корисна порада

15 січня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Як позбутися шкідників на городі за допомогою мандарину — корисні поради
Очищення мандарину і вовчок на землі. Фото: колаж Новини.LIVE
Христина Кучугурна - Редактор

На жаль, наявність шкідників на городі та в саду — це доволі популярне явище, тому досвідчені дачники придумують різні методи боротьби з ними. Ми розповідаємо, як можна швидко та ефективно позбутися паразитів на грядках за допомогою цитрусових.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Мало хто знає, але звичайні цитрусові можуть стати справжнім порятунком на городі. Вони здатні відлякувати різних шкідників і захищати ваш врожай на ділянці від ураження, але не всі цитрусові можуть це робити. Ми розповідаємо, який фрукт здатний побороти шкідників на городі.

Дачник
Дачник, який обробляє город. Фото: KTVZ

Як можна відлякати шкідників на городі мандарином

Вовчки, кроти і коти

Виявляється, шкідники бояться шкірок мандарину, а тому це може "зіграти вам на руку". Ретельно приберіть білий шар на плодах, перемоліть їх через м’ясорубку і просушіть. Щойно надворі настане весна, покладіть це в лунки або розтрушіть на грядках.

Це допоможе вам відлякати вовчків і кротів, які нещадно псують ваш врожай на городі. Причому, не тільки цих шкідників можна позбутися. Справа в тому, що коти також не люблять мандаринові шкірки, тому час від часу розкладайте їх біля рослин, щоб "пухнасті шкідники" не наближалися навіть до них.

Коллаж
Вовчок, кріт і руда кішка. Фото: колаж Новини.LIVE

Павутинний кліщ

Щоб позбутися павутинного кліща, зробіть настоянку зі свіжих шкірок мандарину. Для приготування цієї настоянки залийте цитрусові шкірки гарячою водою і залиште в прохолодному місці настоюватися. Після цього процідіть і додайте трохи рідкого мила.

Щоб відлякати шкідника, обприскуйте рослини один раз на тиждень доти, доки павутинний кліщ не покине вашу ділянку.

Паутинный клещ
Павутинний кліщ на листях рослини. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна відлякати гризунів від дачної ділянки. 

Раніше ми розповідали про те, що треба посадити на городі, щоб позбутися дротяника.

Також ми повідомляли про те, як можна ефективно відлякати щурів за допомогою рослини. 

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