Як відлякати гризунів, якщо вони їдять зерна — поради

Три миші, які їдять зерна кукурудзи. Фото: Pixabay

Люди, в яких вдома на зберіганні лежить зерно, знають, якими частими "непроханими гостями" є гризуни. Якщо це проблема є і у вашому будинку, тоді дізнайтеся, як можна відлякати маленьких шкідників, щоб вони не заподіяли шкоди вашому господарству.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Ті, в кого є власна дача, знають, як важко інколи боротися зі шкідниками, які псують врожаї і стають справжньо проблемою для господарства. Якщо ви зберігаєте якесь зерно вдома, яке страждає від гризунів, настав час побороти це раз і назавжди.

Експерти пояснили, як можна звести нанівець негативний вплив маленьких шкідників і, тим самим, врятувати ваші зернові запаси.

Маленька миша на асфальті. Фото: Pixabay

Як можна відлякати навалу гризунів від зерна

По-перше, тримайте кукурудзу в металевих контейнерах, які міцно закриті кришками, щоб не дати гризунам проникати всередину. По-друге, гризуни дуже не люблять яскраво виражені запахи ефірних олій, тому скористайтеся цією можливістю побороти шкідників.

Експерти рекомендують покласти відкриту пляшку, наприклад, розмарину, в ємність з кукурудзою. Так миші не відчуватимуть аромат від зерен кукурудзи, який їх постійно приваблює, адже його перебиватиме запах ефірної олії розмарину в пляшці.

Миша, яка їсть кукурудзу. Фото: Pixabay

Як відлякати гризунів, якщо не працюють народні методи

Врахуйте, що, на жаль, народні методи не завжди можуть відлякати гризунів, адже вони вміють адаптуватися до природних засобів. Якщо вам не допомогли ці методи, скористайтеся комбінованим методом у поєднанні з магазинними препаратами.

Можете придбати спеціальні відлякувачі в магазині та поставити їх там, де у вас лежить зерно. Так вам вдасться зберегти зерно для худоби, а не для маленьких шкідників.

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