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Грызуны уничтожают зерновые запасы — как отпугнуть вредителей

1 ноября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как отпугнуть грызунов, если они едят зерна — советы
Три мыши, которые едят зерна кукурузы. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Люди, у которых дома на хранении лежит зерно, знают, какими частыми "незваными гостями" являются грызуны. Если эта проблема есть и в вашем доме, тогда узнайте, как можно отпугнуть маленьких вредителей, чтобы они не причинили вреда вашему хозяйству.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Те, у кого есть собственная дача, знают, как трудно иногда бороться с вредителями, которые портят урожаи и становятся настоящей проблемой для хозяйства. Если вы храните какое-то зерно дома, страдающее от грызунов, пора побороть это раз и навсегда.

Эксперты объяснили, как можно свести на нет негативное влияние маленьких вредителей и тем самым спасти ваши зерновые запасы.

Мышь
Маленькая мышь на асфальте. Фото: Pixabay

Как можно отпугнуть нашествие грызунов от зерна

Во-первых, держите кукурузу в металлических контейнерах, крепко закрытых крышками, чтобы не дать грызунам проникать внутрь. Во-вторых, грызуны очень не любят ярко выраженные запахи эфирных масел, поэтому воспользуйтесь этой возможностью побороть вредителей.

Эксперты рекомендуют положить открытую бутылку, например, розмарина, в емкость с кукурузой. Так мыши не ощущают аромат от зерен кукурузы, который их постоянно привлекает, ведь его будет перебивать запах эфирного масла розмарина в бутылке.

Мышь на кукурузе
Мышь, которая ест кукурузу. Фото: Pixabay

Как отпугнуть грызунов, если не работают народные методы

Учтите, что, к сожалению, народные методы не всегда могут отпугнуть грызунов, ведь они могут адаптироваться к природным средствам. Если вам не помогли эти методы, используйте комбинированный метод в сочетании с магазинными препаратами.

Вы можете приобрести специальные отпугиватели в магазине и поставить их там, где у вас лежит зерно. Так вам удастся сберечь зерно для скота, а не для маленьких вредителей.

Напомним, мы писали о том, как эффективно можно отпугнуть мышей от своего дома.

Ранее мы рассказывали о том, как можно избавиться от землероек на огороде гуманными способами.

Также мы сообщали о том, как защитить молодые саженцы деревьев от нашествия грызунов.

вредители эффективные способы народные методы грызуны

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