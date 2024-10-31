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Ця рослина допоможе позбутися дротяника за одну ніч

31 жовтня 2024 13:40
Христина Кучугурна - Редактор
Як раз і назавжди позбутися дротяника — народний засіб
Декілька личинок дротяника на підлозі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Багато хто вважає, що дротяник — це звичайнісінький маленький черв’ячок, який не здатний заподіяти лиха, але, насправді, це справжній "пожирач" врожаю. Якщо ви помітили цих шкідників на своєму городі, досвідчені дачники розповіли, як їх можна позбутися всього за одну ніч.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як розпізнати дротяника

Дротяник — це маленький черв’як, який завдовжки становить всього декілька сантиметрів. Він твердий і буває як світло-жовтого, так і коричневого кольору. А ще це личинка жука-ковалика Посівного, яка може миттєво знищити ваш врожай.

Цікавий тот факт, що дорослі особини — зовсім нешкідливі, а ось їхні личинки — це справжня проблема на городі. Всього за один сезон доросла самка може відкласти до 200 яєць, з яких потім вилуплюються ті самі дротяники, які здатні знищити до 80% врожаю таких культур, як:

  • Цибуля
  • Картопля
  • Буряк
  • Морква
Проволочники
Три личинки дротяника на землі. Фото: Pinterest

Як боротися з дротяником

Щоб раз і назавжди позбутися цього шкідника на своєму городі, вам допоможе один простий, але, водночас, дуже ефективний народний засіб. Йдеться про настій чистотілу, який здатний відлякувати не лише дротяника, а й інших шкідників. За допомогою цього засобу можна позбутися до тисячі личинок за один раз.

Але будьте обережні, адже сік цієї рослини може залишити опіки на вашій шкірі, тому при прямому контакті з чистотілом обов'язково одягайте рукавички. 

Чистотел
Рослина чистотілу в полі. Фото: Grandma`s Pharm

Як приготувати настій чистотілу

Щоб приготувати ефективний настій, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Чистотіл — чотири-п’ять кущів
  • Вода — десять літрів

Подрібніть рослину і залийте її водою, потім залиште готову суміш настоюватися на десять або 15 хвилин в теплому місці і обприскайте уражені ділянки. 

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини допоможуть ефективно позбутися щурів на городі.

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