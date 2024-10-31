Как раз и навсегда избавиться от проволочника — народное средство

Несколько личинок проволочника на полу. Фото: Pinterest

Многие считают, что проволочник — это самый обычный маленький червячок, который не способен причинить вреда, но, на самом деле, это настоящий "пожиратель" урожая. Если вы заметили этих вредителей на своем огороде, воспользуйтесь советом опытных дачников, как от них можно избавиться всего за одну ночь.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Проволочник — это маленький червь, который по длине составляет всего несколько сантиметров. Он твердый и бывает как светло-желтого, так и коричневого цвета. А еще это личинка жука-кузнеца Посевного, которая может мгновенно уничтожить ваш урожай.

Интересен тот факт, что взрослые особи — совсем безвредны, а вот их личинки — это настоящая проблема на огороде. Всего за один сезон взрослая самка может отложить до 200 яиц, из которых потом вылупляются те самые проволочники, которые способны уничтожить до 80% урожая таких культур, как:

Лук

Картофель

Свекла

Морковь

Три личинки проволочника на земле. Фото: Pinterest

Как бороться с проволочником

Чтобы раз и навсегда избавиться от этого вредителя на своем огороде, вам поможет одно простое, но, в то же время, очень эффективное народное средство. Речь идет о настое чистотела, который способен отпугивать не только проволочника, но и других вредителей. С помощью этого средства можно избавиться от тысячи личинок за один раз.

Но будьте осторожны, ведь сок этого растения может оставить ожоги на вашей коже, поэтому при прямом контакте с чистотелом обязательно одевайте перчатки.

Растение чистотела в поле. Фото: Grandma`s Pharm

Как приготовить настой чистотела

Чтобы приготовить эффективный настой, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Чистотел — четыре-пять кустов

Вода — десять литров

Измельчите растение и залейте его водой, затем оставьте готовую смесь настаиваться на десять или 15 минут в теплом месте и опрыскивайте пораженные участки.

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