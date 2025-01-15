Как избавиться от вредителей на огороде с помощью мандарина — полезные советы

Очистка мандарина и волчок на земле. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, наличие вредителей на огороде и в саду — это довольно популярное явление, поэтому опытные дачники придумывают различные методы борьбы с ними. Мы рассказываем, как можно быстро и эффективно избавиться от паразитов на грядках с помощью цитрусовых.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Мало кто знает, но обычные цитрусовые могут стать настоящим спасением на огороде. Они способны отпугивать различных вредителей и защищать ваш урожай на участке от поражения, но не все цитрусовые могут это делать. Мы рассказываем, какой фрукт способен побороть вредителей на огороде.

Дачник, который обрабатывает огород. Фото: KTVZ

Как можно отпугнуть вредителей на огороде мандарином

Волчки, кроты и коты

Оказывается, вредители боятся кожуры мандарина, а потому это может "сыграть вам на руку". Тщательно уберите белый слой на плодах, перемолите их через мясорубку и просушите. Как только на улице наступит весна, положите это в лунки или растрясите на грядках.

Это поможет вам отпугнуть волчков и кротов, которые беспощадно портят ваш урожай на огороде. Причем, не только от этих вредителей можно избавиться. Дело в том, что коты также не любят мандариновые кожуры, поэтому время от времени раскладывайте их возле растений, чтобы "пушистые вредители" не приближались даже к ним.

Волчок, крот и рыжая кошка. Фото: коллаж Новини.LIVE

Паутинный клещ

Чтобы избавиться от паутинного клеща, сделайте настойку из свежих шкурок мандарина. Для приготовления этой настойки залейте цитрусовые шкурки горячей водой и оставьте в прохладном месте настаиваться. После этого процедите и добавьте немного жидкого мыла.

Чтобы отпугнуть вредителя, опрыскивайте растения один раз в неделю до тех пор, пока паутинный клещ не покинет ваш участок.

Паутинный клещ на листьях растения. Фото: Pinterest

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