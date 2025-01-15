Как избавиться от вредителей на огороде с помощью мандарина — полезные советы

Как отпугнуть вредителей на огороде мандарином — полезный совет
К сожалению, наличие вредителей на огороде и в саду — это довольно популярное явление, поэтому опытные дачники придумывают различные методы борьбы с ними. Мы рассказываем, как можно быстро и эффективно избавиться от паразитов на грядках с помощью цитрусовых.
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Мало кто знает, но обычные цитрусовые могут стать настоящим спасением на огороде. Они способны отпугивать различных вредителей и защищать ваш урожай на участке от поражения, но не все цитрусовые могут это делать. Мы рассказываем, какой фрукт способен побороть вредителей на огороде.
Как можно отпугнуть вредителей на огороде мандарином
Волчки, кроты и коты
Оказывается, вредители боятся кожуры мандарина, а потому это может "сыграть вам на руку". Тщательно уберите белый слой на плодах, перемолите их через мясорубку и просушите. Как только на улице наступит весна, положите это в лунки или растрясите на грядках.
Это поможет вам отпугнуть волчков и кротов, которые беспощадно портят ваш урожай на огороде. Причем, не только от этих вредителей можно избавиться. Дело в том, что коты также не любят мандариновые кожуры, поэтому время от времени раскладывайте их возле растений, чтобы "пушистые вредители" не приближались даже к ним.
Паутинный клещ
Чтобы избавиться от паутинного клеща, сделайте настойку из свежих шкурок мандарина. Для приготовления этой настойки залейте цитрусовые шкурки горячей водой и оставьте в прохладном месте настаиваться. После этого процедите и добавьте немного жидкого мыла.
Чтобы отпугнуть вредителя, опрыскивайте растения один раз в неделю до тех пор, пока паутинный клещ не покинет ваш участок.
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