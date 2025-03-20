Как спасти рассаду от весенних заморозков — советы дачникам, которые сохранят урожай

Куст клубники под шапкой снега. Фото: shutterstock.com

Весна — время высадки рассады в открытый грунт. Некоторые морозостойкие культуры высаживают уже в марте, а другие в апреле или мае. Однако весенние заморозки могут угрожать даже самым крепким саженцам. Ночью температура может резко опускаться, что негативно влияет на теплолюбивые растения. Чтобы избежать потери урожая, важно знать, как уберечь рассаду от холода.

Какие есть эффективные способы защиты рассады от заморозков, узнавайте далее в статье.

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Какие огородные культуры выдерживают холод

Не все растения одинаково реагируют на снижение температуры. Некоторые культуры могут выдерживать даже кратковременные морозы. Например, до -7°С могут пережить:

морковь;

сельдерей;

лук;

петрушка;

укроп;

шпинат.

Есть культуры, которые очень чувствительны даже к небольшому похолоданию. Уже при -1°С могут погибнуть:

огурцы;

кабачки;

тыква.

Особенно уязвимы также незакаленные или слабо укорененные:

томаты;

перец;

баклажаны.

Даже если растения не погибнут, холод может замедлить их развитие на 2-3 недели, что повлияет на урожайность.

Иней на молодой рассаде. Фото: shutterstock.com

Как спасти рассаду от заморозков

Чтобы защитить посадки от неожиданного похолодания, можно воспользоваться несколькими эффективными методами:

1. Укрытие агроволокном или тканью

Установите дуги над грядками и накройте их спанбондом. При его отсутствии можно использовать старые простыни или одеяла. Это поможет сохранить тепло и защитить растения от мороза.

2. Использование пластиковых бутылок или ведер

Если рассада еще небольшая, каждый саженец можно накрыть обрезанной пластиковой бутылкой, перевернутым ведром или мешком из крафт-бумаги. Такой метод создает эффект мини-теплицы.

3. Окучивание почвой

Особенно подходит для картофеля: его молодые всходы полностью засыпают землей, что предотвращает их замерзание. Когда потеплеет, ботва снова пробьется на поверхность.

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