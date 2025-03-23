Сегодня в Украине будет пасмурная погода с дождями и сильным ветром

Сильный ветер вырывает из рук девушки зонт. Фото: slovoidilo.ua

Погода в Украине сегодня, 23 марта, будет довольно неприятной. Синоптики прогнозируют дожди и ветер, а в некоторых регионах даже ожидается ураган.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 23 марта

Сегодня днем дожди накроют западные области, а также не обойдут Житомирскую и Винницкую области. Однако в других регионах Украины существенных осадков не ожидается.

Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с, а в отдельных областях, в частности в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской, ожидаются сильные порывы ветра скоростью до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем по всей Украине будет в пределах +9...+14 °C, а в горных районах Карпат будет прохладнее — от +5 до +10 °C.

Прогноз погоды на 23 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об урагане

В Укргидрометцентре отмечают, что сегодня днем в Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Предупреждение о сильных порывах ветра 23 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, на западе и севере Украины можно ожидать похолодание, хотя и условное — +8...+12 °C. В других регионах будет теплее — +10...+14 °C.

Диденко также прогнозирует дожди в западных областях, на севере и крайнем востоке. Остальные территории осадки обойдут стороной.

В Киеве температура воздуха +10...+12 °C. Осадки маловероятны, однако солнышко почти не выглянет из-за облаков.

Карта температур по состоянию на 9 утра 23 марта. Фото: Ventusky

Ранее мы рассказывали, как спасти рассаду во время весенних заморозков.

Также мы писали, что в Одессе 23 марта снизится температура воздуха.