Какой будет погода в Украине завтра 24 марта

Девочка с зонтиком идет по лужам под дождем. Фото: Freepik

В понедельник, 24 марта, в некоторых регионах Украины пройдут дожди. Также ожидается незначительное снижение температуры и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Прогноз погоды в Украине на 24 марта

По прогнозам Диденко, завтра дожди пройдут на западе и севере Украины. Однако несмотря на это, будет довольно тепло, температура воздуха в пределах +10...+16 °C.

Как отмечает синоптик, свежий воздух стоит ожидать — от Черниговщины до Одесской области. Также прогнозируется сильный ветер.

В Киеве 24 марта будет идти дождь. Столичный дождь будет сопровождать сильный ветер. Температура в Киеве в понедельник будет в пределах +11 °C.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Отметим, что и сегодня, 23 марта, погода в Украине будет не слишком приятной. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и ветер.

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