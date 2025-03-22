Чи будуть магнітні бурі сьогодні 22 березня

Головний біль у чоловіка. Фото: Freepik

У суботу, 22 березня, сильних магнітних бур на Землі не очікується. Протягом доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 березня

Зазначається, що 22 березня суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Сонячна активність на 22 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 48.

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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