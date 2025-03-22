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Две вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

22 марта 2025 13:31
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Будут ли магнитные бури сегодня 22 марта
Головная боль у мужчины. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В субботу, 22 марта, сильных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что 22 марта существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Солнечная активность на 22 марта

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 48.

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

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