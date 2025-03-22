Будут ли магнитные бури сегодня 22 марта

Две вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
В субботу, 22 марта, сильных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 22 марта
Отмечается, что 22 марта существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 22 марта
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 48.
Как магнитные бури влияют на организм
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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