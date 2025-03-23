Погода в Украине на неделю - чего ожидать

Женщина идет под ливнем. Фото: Вечерний Киев

В Украине неделя начнется с дождей и сильных ветров. Синоптики прогнозируют осадки различной интенсивности, а также усиление ветра и кратковременные туманы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В понедельник, 24 марта, в западной части Украины, днем также местами в северных областях пройдут дожди. В Карпатах и на Закарпатье днем местами значительные дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер юго-восточный, в пределах 7-12 м/с, ночью в западных областях. Днем на большей части территории Украины возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+8 °С, днем +9...+14 °С, в южных областях, а также на Прикарпатье местами +12...+17 °С.

Погода в Украине 24 марта. Скриншот: Укргидрометцентр

Во вторник, 25 марта, в западных и северных областях сохранится неустойчивая и дождливая погода. Днем небольшие дожди также пройдут в восточных и Полтавской областях. В южной половине Украины преимущественно без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами туманы. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +8...+14 °С, в южной половине и в Крыму +16...+21 °С.

Погода в Украине 25 марта. Скриншот: Укргидрометцентр

В среду, 26 марта, ночью в восточных областях, днем в западной половине страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 °С, в северных регионах около 0 °С; днем воздух прогреется до +12...+17 °С. В то же время на юге Одесской области и в Крыму местами до +20 °С.

Погода в Украине 26 марта. Скриншот: Укргидрометцентр

В четверг, 27 марта, в западных и северных областях снова ожидается дождливая погода. На остальной территории страны без существенных осадков. В Карпатах пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, в западных областях +7...+12 °С. В то же время в Крыму местами +20...+23 °С.

Погода в Украине 27 марта. Скриншот: Укргидрометцентр

В пятницу, 28 марта, дожди предполагаются в западных, северных, центральных областях, а также в Харьковской области. В Карпатах осадки в основном будут в виде мокрого снега. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер на Левобережье страны юго-восточный, на Правобережье северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем +14...+21 °С; в западной части ночью -1...+4 °С, днем +7...+12 °С.

Погода в Украине 28 марта. Скриншот: Укргидрометцентр

В субботу, 29 марта, в западной части, а также в Одесской области пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3...+8 °С, днем +13...+18 °С, в Крыму местами +19...+23 °С.

В воскресенье, 30 марта, синоптики прогнозируют дожди в центральных, южных и северных областях; в западных и восточных регионах преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +12...+18 °С.

Напомним, ранее мы сообщали, что 24 марта Украину накроют облака. Также прогнозируется дождь в отдельных областях.

В то же время синоптик Наталья Диденко также говорит, что неделя начнется в Украине с дождей и ветра.