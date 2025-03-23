Погода в Україні на завтра — чого очікувати

Люди йдуть містом під сильним дощем. Фото: Вечірній Київ

У понеділок, 24 березня, по всій території України очікується хмарність. Крім того, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 24 березня

За прогнозами синоптиків, у понеділок по всій Україні буде хмарно. Водночас у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині пройдуть дощі. Натомість на решті території України без опадів.

Вітер 24 березня буде південно-східний, в межах 7-12 м/с, вночі місцями в західних областях. Вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с.

Очікується, що температура повітря вночі буде у межах +2...+7 °C, на сході країни близько 0 °C. Вдень — буде +7...+12° °C, у західних та південно-західних областях — +11...+16 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

За даними Укргідрометцентру, вдень 24 березня в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви вітру будуть в межах 15-20 м/с. Крім того, прогнозується перший рівень небезпечності — жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Раніше ми писали про те, що у столиці та Київській області 24 березня можливі небезпечні метеорологічні явища.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 24 березня в деяких регіонах України варто очікувати дощ та вітер.