Погода в Украине на завтра - чего ожидать

Люди идут по городу под сильным дождем. Фото: Вечерний Киев

В понедельник, 24 марта, по всей территории Украины ожидается облачность. Кроме того, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 24 марта

По прогнозам синоптиков, в понедельник по всей Украине будет облачно. В то же время в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем и на Черниговщине и Сумщине пройдут дожди. Тем временем на остальной территории Украины без осадков.

Ветер 24 марта будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с, ночью местами в западных областях. Днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы 15-20 м/с.

Ожидается, что температура воздуха ночью будет в пределах +2...+7 °C, на востоке страны около 0 °C. Днем — будет +7...+12 °C, в западных и юго-западных областях — +11...+16 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

По данным Укргидрометцентра, днем 24 марта в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы ветра будут в пределах 15-20 м/с. Кроме того, прогнозируется первый уровень опасности - желтый.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Ранее мы писали о том, что в столице и Киевской области 24 марта возможны опасные метеорологические явления.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 24 марта в некоторых регионах Украины стоит ожидать дождь и ветер.