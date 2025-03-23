Погода в Украине на завтра - чего ожидать

Ураган с ливнем в ряде областей — погода в Украине на завтра
В понедельник, 24 марта, по всей территории Украины ожидается облачность. Кроме того, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды в Украине на 24 марта
По прогнозам синоптиков, в понедельник по всей Украине будет облачно. В то же время в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем и на Черниговщине и Сумщине пройдут дожди. Тем временем на остальной территории Украины без осадков.
Ветер 24 марта будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с, ночью местами в западных областях. Днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы 15-20 м/с.
Ожидается, что температура воздуха ночью будет в пределах +2...+7 °C, на востоке страны около 0 °C. Днем — будет +7...+12 °C, в западных и юго-западных областях — +11...+16 °C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
По данным Укргидрометцентра, днем 24 марта в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы ветра будут в пределах 15-20 м/с. Кроме того, прогнозируется первый уровень опасности - желтый.
Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
Ранее мы писали о том, что в столице и Киевской области 24 марта возможны опасные метеорологические явления.
Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 24 марта в некоторых регионах Украины стоит ожидать дождь и ветер.
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