Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого очікувати

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У неділю, 23 березня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозується. За останню добу на Сонці сталися три спалахи.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 березня

Зазначається, що в неділю, 23 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С та один М1,2.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Сонячна активність на 23 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 38.

Як магнітні бурі впливають на організм

Зазначимо, що вплив магнітних бур на людський організм може бути негативним. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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