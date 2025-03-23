Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого очікувати

Три спалахи на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні
У неділю, 23 березня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозується. За останню добу на Сонці сталися три спалахи.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 23 березня
Зазначається, що в неділю, 23 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С та один М1,2.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.
Сонячна активність на 23 березня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 38.
Як магнітні бурі впливають на організм
Зазначимо, що вплив магнітних бур на людський організм може бути негативним. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
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