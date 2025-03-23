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Три спалахи на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

23 березня 2025 14:34
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого очікувати
Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У неділю, 23 березня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозується. За останню добу на Сонці сталися три спалахи.  

Про це повідомляє Meteoprog

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Зазначається, що в неділю, 23 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С та один М1,2. 

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм. 

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M. 

Сонячна активність на 23 березня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%; 
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%; 
  • Кількість сонячних плям — 38. 

Як магнітні бурі впливають на організм

Зазначимо, що вплив магнітних бур на людський організм може бути негативним. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки: 

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Зазначимо, що раніше ми писали про те, як довго проживуть астронавти на МКС, якщо станеться кінець світу. 

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