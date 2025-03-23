Прогноз магнитных бурь на сегодня - чего ожидать

Три вспышки на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня
В воскресенье, 23 марта, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 23 марта
Отмечается, что в воскресенье, 23 марта, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна М1,2.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 23 марта
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 38.
Как магнитные бури влияют на организм
Отметим, что влияние магнитных бурь на человеческий организм может быть негативным. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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