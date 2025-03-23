Прогноз магнитных бурь на сегодня - чего ожидать

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В воскресенье, 23 марта, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 марта

Отмечается, что в воскресенье, 23 марта, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна М1,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Солнечная активность на 23 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 38.

Как магнитные бури влияют на организм

Отметим, что влияние магнитных бурь на человеческий организм может быть негативным. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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