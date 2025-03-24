Погода в Україні 25 березня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Діденко попередила про погоду з дощами та магнітними бурями
У вівторок, 25 березня, погода в Україні буде строкатою — від теплої весняної свіжості на півдні до прохолоди на півночі. Натомість вже найближчі кілька днів буде висока ймовірність виникнення потужних магнітних бур.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Де буде потепління 25 березня в Україні
За її прогнозом, найвищі температурні показники очікуються в південних областях, більшості центрального регіону та на Луганщині — вдень там стовпчики термометрів підвищаться до +12...+16 °С. У північній частині України буде помітно свіжіше — температура повітря протягом дня триматиметься на рівні +9…+12 °С.
Частина Донеччини та Харківщини, матиме дещо прохолоднішу погоду. Там прогнозують, що стовпчики термометра піднімуться у межах від +8 до +12 °С.
Також Наталка Діденко прогнозує, що вже 25 березня сильний вітер нарешті вщухне. Лише в східних областях може ще зберігатися рвучкий вітер.
Де будуть дощі 25 березня
Опади найбільше зачеплять західні, північні області, а також Вінниччину, Черкащину та Харківщину. В інших регіонах переважатиме суха погода.
Прогноз погоди у Києві 25 березня
У Києві 25 березня прогнозують дощ — переважно вночі та зранку, вдень опади припиняться. Температура повітря у столиці триматиметься біля +10 °С.
Різке похолодання та магнітні бурі
Діденко також попередила про активність магнітних бур найближчі кілька днів. Крім того, синоптик закликала уважно стежити за щоденними оновленнями прогнозу, адже вже з 7 квітня можливе різке похолодання.
Нагадаємо, синоптики склали детальний прогноз погоди в Україні на понеділок, 24 березня.
Також астросиноптики склали прогноз магнітних бур на сьогодні та повідомили, чи вплине Сонце на самопочуття метеозалежних.
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