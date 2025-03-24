Погода в Україні 25 березня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У вівторок, 25 березня, погода в Україні буде строкатою — від теплої весняної свіжості на півдні до прохолоди на півночі. Натомість вже найближчі кілька днів буде висока ймовірність виникнення потужних магнітних бур.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Температурна карта України 25 березня. Фото: Метеопост

За її прогнозом, найвищі температурні показники очікуються в південних областях, більшості центрального регіону та на Луганщині — вдень там стовпчики термометрів підвищаться до +12...+16 °С. У північній частині України буде помітно свіжіше — температура повітря протягом дня триматиметься на рівні +9…+12 °С.

Частина Донеччини та Харківщини, матиме дещо прохолоднішу погоду. Там прогнозують, що стовпчики термометра піднімуться у межах від +8 до +12 °С.

Також Наталка Діденко прогнозує, що вже 25 березня сильний вітер нарешті вщухне. Лише в східних областях може ще зберігатися рвучкий вітер.

Карта руху повітряних мас. Фото: Wetterpade

Де будуть дощі 25 березня

Опади найбільше зачеплять західні, північні області, а також Вінниччину, Черкащину та Харківщину. В інших регіонах переважатиме суха погода.

Прогноз погоди у Києві 25 березня

У Києві 25 березня прогнозують дощ — переважно вночі та зранку, вдень опади припиняться. Температура повітря у столиці триматиметься біля +10 °С.

Різке похолодання та магнітні бурі

Діденко також попередила про активність магнітних бур найближчі кілька днів. Крім того, синоптик закликала уважно стежити за щоденними оновленнями прогнозу, адже вже з 7 квітня можливе різке похолодання.

Нагадаємо, синоптики склали детальний прогноз погоди в Україні на понеділок, 24 березня.

Також астросиноптики склали прогноз магнітних бур на сьогодні та повідомили, чи вплине Сонце на самопочуття метеозалежних.