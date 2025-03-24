Магнітні бурі 24 березня — прогноз для метеочутливих

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

В понеділок, 24 березня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Попри це, суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сонце було не дуже активним протягом останніх 24 годин. За останню добу сталися два спалахи класу С, які практично не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

У чоловіка болить голова. Фото: Pexels

Сонячна активність на 24 березня:

можливість малого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 48.

Нагадаємо, раніше в NASA заявили, що розглядають можливість проведення додаткового випробувального польоту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner. Це станеться перед тим, як його розпочнуть використовувати для регулярних польотів.

Також ми писали про те, що астронавти Суніта Вільямс та Баррі Вілмор нарешті повернулися на Землю. Вони дев'ять місяців перебували міжнародній космічній станції.