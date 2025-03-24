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На Сонці були спалахи — чи очікуються магнітні бурі сьогодні

24 березня 2025 12:17
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 24 березня — прогноз для метеочутливих
Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

В понеділок, 24 березня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Попри це, суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сонце було не дуже активним протягом останніх 24 годин. За останню добу сталися два спалахи класу С, які практично не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

У чоловіка болить голова
У чоловіка болить голова. Фото: Pexels

Сонячна активність на 24 березня:

  • можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 48.

Нагадаємо, раніше в NASA заявили, що розглядають можливість проведення додаткового випробувального польоту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner. Це станеться перед тим, як його розпочнуть використовувати для регулярних польотів.

Також ми писали про те, що астронавти Суніта Вільямс та Баррі Вілмор нарешті повернулися на Землю. Вони дев'ять місяців перебували міжнародній космічній станції.

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