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На Солнце были вспышки — ожидаются ли магнитные бури сегодня

24 марта 2025 12:17
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 24 марта — прогноз для метеочувствительных
Головная боль у мужчины. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В понедельник, 24 марта, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Несмотря на это существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Солнце было не очень активным в течение последних 24 часов. За последние сутки произошли две вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

У чоловіка болить голова
У мужчины болит голова. Фото: Pexels

Солнечная активность на 24 марта:

  • возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 48.

Напомним, ранее в NASA заявили, что рассматривают возможность проведения дополнительного испытательного полета космического корабля Boeing CST-100 Starliner. Это произойдет перед тем, как его начнут использовать для регулярных полетов.

Также мы писали о том, что астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор наконец вернулись на Землю. Они девять месяцев находились международной космической станции.

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