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Известная певица ответила, есть ли у Винника и Потапа будущее в Украине

7 октября 2024 18:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Наталья Карпа раскритиковала Олега Винника, Ивана Дорна и Потапа — подробности
Наталья Карпа. Фото: instagram.com/natalkakarpa
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица Наталья Карпа высказалась о беглых певцах Олеге Виннике, Потапе и Иване Дорне. В частности, артистка поделилась своим мнением, есть ли у них будущее в украинском шоу-бизнесе.

Об этом знаменитость рассказала на шоу "Муз_Тренд".

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Во время полномасштабной войны в Украине трое этих артистов запятнали свою репутацию, сбежав за границу.

Как известно, Винник сейчас живет в Германии и долго вообще не выходил на связь с фанами. Потап же с женой Настей Каменских сейчас находится в Испании, а Иван Дорн гастролирует по миру.

Ведущий шоу Слава Демин поинтересовался у Карпы, видит ли она этих артистов снова на украинской сцене.

"Мне кажется, ни у одного из этих артистов нет будущего в украинском шоу-бизнесе. Это будущее есть у молодых артистов", — высказалась звезда.

Напомним, жену Потапа Настю Каменских раскритиковали в сети из-за новой песни на испанском.

Ранее стало известно, что Олег Винник объявил концертный тур за границей.

Потап Иван Дорн Олег Винник украинские звезды Наталка Карпа

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