Настю Каменських жорстко розкритикували за нову пісню - відео

Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських (NK) анонсувала прем'єру нової пісні. Трек виконавиця записала іспанською.

Відео з уривком з'явилося на сторінці зірки в TikTok.

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Останнім часом NK все більше зосередилася на тому, аби просувати свою творчість у Латинській Америці. Артистка створила іспаномовний акаунт в Instagram та випускає все більше треків іспанською.

Так, Каменських поділилася уривком нової пісні Cachaça (назва міцного алкогольного напою).

У відео Настя з'явилася у яскравій мінісукні з джинсовим корсетом та блакитній штучній шубі. На зображення співачки було накладено фільтр, який зробив їй ляльковий погляд та голову більшу за тіло.

"Твої губи солодкі, як папайя. Підемо на пляж, як Дюна, як Зендая. Твої губи солодкі, як ананас. Давай поїдемо в місто, крихітко, давай поїдемо в гетто. Міська дискотека. Urus, Huracán, Diablo. Только кашаса, не просекко", — співає Каменських.

Однак шанувальникам трек артистки не зайшов. Фани обурилися, що тепер тексти пісень NK досить примітивні.

"Це капець! Набір слів семикласника".

"Боже, який кринж. Що стало з репертуаром?"

"Настю, поверни пісні із сенсом".

"Я думав, гірше за Moloko бути не може".

Коментарі під піснею NK.

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