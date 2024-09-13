Мішель Андраде розкрила стосунки із Потапом

Українська співачка Мішель Андраде на інтерв'ю. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Відома українська співачка із болівійським корінням Мішель Андраде прокоментувала стосунки із її колишнім продюсером Потапом. Зірка зізналася, чи закохувалася коли у репера.

Про це вона розповіла в програмі "ТУР Зірками".

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Зірка зазначила, що ніколи б не закрутила роман із Потапом. Мішель заявила, що вона поважає його дружину Настю Каменських та й взагалі, репер — це не її типаж чоловіків.

"Це дуже класична історія. Тоді мені було 19 років. Для мене Потап був дядьком. Він великий, я маленька. Він би мене задавив. До того ж я тоді дуже класно дружила з Настею, тому в мене була повага до неї. Але стільки вільних гарних чоловіків. Усе відкрито тоді було. Не знаю, тоді я не дивилася в його бік. Та й не мій типаж він",— пояснила артистка.

Нагадаємо, Мішель Андраде стала відомою та випустила свої хіти Hasta La Vista, "Не знаю", Musica саме завдяки Потапу та його колишній дружині Ірині Горовій.

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