Мишель Андраде раскрыла отношения с Потапом

Мишель Андраде призналась, была ли когда-нибудь влюблена в своего бывшего продюсера Потапа
Известная украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде прокомментировала отношения с ее бывшим продюсером Потапом. Звезда призналась, влюблялась ли когда-нибудь в рэпера.
Об этом она рассказала в программе "ТУР Звездами".
Мишель Андраде о Потапе
Звезда отметила, что никогда бы не закрутила роман с Потапом. Мишель заявила, что она уважает его жену Настю Каменских и вообще, рэпер — это не ее типаж мужчин.
"Это очень классическая история. Тогда мне было 19 лет. Для меня Потап был дядей. Он большой, я маленькая. Он бы меня задавил. К тому же я тогда очень классно дружила с Настей, поэтому у меня было уважение к ней. Но столько свободных красивых мужчин. Все открыто тогда было. Не знаю, тогда я не смотрела в его сторону. Да и не мой типаж он", — объяснила артистка.
Напомним, Мишель Андраде стала известна и выпустила свои хиты Hasta La Vista, "Не знаю", Musica именно благодаря Потапу и его бывшей жене Ирине Горовой.
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