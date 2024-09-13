Мишель Андраде раскрыла отношения с Потапом

Украинская певица Мишель Андрад на интервью. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Известная украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде прокомментировала отношения с ее бывшим продюсером Потапом. Звезда призналась, влюблялась ли когда-нибудь в рэпера.

Об этом она рассказала в программе "ТУР Звездами".

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Звезда отметила, что никогда бы не закрутила роман с Потапом. Мишель заявила, что она уважает его жену Настю Каменских и вообще, рэпер — это не ее типаж мужчин.

"Это очень классическая история. Тогда мне было 19 лет. Для меня Потап был дядей. Он большой, я маленькая. Он бы меня задавил. К тому же я тогда очень классно дружила с Настей, поэтому у меня было уважение к ней. Но столько свободных красивых мужчин. Все открыто тогда было. Не знаю, тогда я не смотрела в его сторону. Да и не мой типаж он", — объяснила артистка.

Напомним, Мишель Андраде стала известна и выпустила свои хиты Hasta La Vista, "Не знаю", Musica именно благодаря Потапу и его бывшей жене Ирине Горовой.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде представила манифест женской силы и уверенности. А также певица призналась, какой ценный подарок получила от таинственного возлюбленного.