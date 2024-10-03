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TVORCHI презентували спільний трек із молодою зіркою шоу “Неймовірні дуети”

3 жовтня 2024 16:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
TVORCHI заспівали із молодими музикантом Pozdnіakov
Гурт TVORCHI із співаком Pozdnіakov. Фото: скриншот YouTube.
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Гурт TVORCHI представ студійну версію треку "Каланхое" та відео на нього з молодим співаком Pozdnіakov. Пісня вже стала хітом у ТікТоці та підкорила телеглядачів у живому виконанні артистів. 

Відео було опубліковано на YouTube.

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Андрій Поздняков став підопічним гурту TVORCHI у проекті "Неймовірні дуети" на Новому каналі. Артисти обрали хлопця серед десятків претендентів – він підкорив їх своєю харизмою та грою на гітарі.

У результаті спільної роботи TVORCHI та Поздняков написали трек "Каланхое", який виконали наживо у дуеті на проєкті. MONATIK, співачка KOLA, Wellboy, KAZKA та інші члени жюрі відразу ж назвали трек хітом, а глядачі та Інтернет-користувачі завалили соцмережі TVORCHI коментарями з проханням випустити студійну версію треку.

Авторство тексту треку та мелодії вокалу належить Андрію Позднякову, а музику та саунд написав та спродюсував Андрій Гуцуляк з гурту TVORCHI. Pozdnіakov поділився, що на написання тексту його надихнув батько, який колись приїхав в гості до них з дружиною з квіткою каланхое. 

"Наше суспільство має досить стереотипну думку про те, що лише дівчата можуть кидати хлопців і розривати стосунки. Але і дівчатам розбивають серця. Героїня пісні дуже хоче бути з хлопцем, він залишається, але обоє розуміють, що завтра він поїде назавжди", — розповів Pozdniakov. 

Хлопець додав, що неймовірно радий, що саме TVORCHI обрали його у свою команду. Виступ у дуеті з TVORCHI з піснею "Каланхое" на проєкті став першим виступом на великій сцені у житті Андрія. А тепер молодий артист ще й має офіційний фіт та відео з гуртом. 

"Андрій і Джеффрі поділились безцінним досвідом, багато чому мене навчили і показали, як все працює. Наше спілкування було максимально комфортним для мене, дуже їм дякую за це. Хотів би додати, що насправді хлопці дуже прості, надихаючі та щирі. Мені передалась їхня легкість і творчість. Не дарма вони собі обрали таке ім'я", — поділився молодий виконавець. 

Віддати свій голос за Андрія Позднякова та трек “Каланхое” можна буде у фіналі шоу "Неймовірні дуети", що відбудеться 16 жовтня на Новому каналі.

Нагадаємо, Джамала випустила новий кліп на пісню з альбому QIRIM ARAFAT DAĞINDAN. А також Монатік презентував кліп, який знімали в унікальній історичній пам'ятці — Будинок Мороза.

відео TVORCHI українські зірки кліп кохання

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