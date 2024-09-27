Джамала випустила новий кліп — відео

Українська співачка Джамала. Фото: менеджмент співачки

Відома українська співачка Джамала випустила новий кліп на пісню з альбому QIRIM ARAFAT DAĞINDAN. Зірка поділилася архівними кадрами, знятими у рідному Криму.

Відео було опубліковано YouTube.

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Новий кліп Джамали

Нова відеоробота зірки сповнена багатьох символів, до прикладу паломництво (кадри у пустелі) — це і паломництво на гору, у буквальному сенсі слова, бо цьому і присвячена пісня, а також це символізує кримськотатарський народ, який постійно шукає своє місце, бо його знову виганяють з рідного дому.

Сюжет відео доповнюють кадри з сімейного архіву Джамали, які зняті у її рідному Криму.

Над його створенням працював український режисер Герман Нєнов, який прославився своєю роботою креативного директора на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі. Костюми для зірки підбирав стиліст Юрій Жуйков. Над постановкою рухів JAMALA та акторів для відео ARAFAT DAĞINDAN працювала хореограф Альона Ткаченко, відома своїми постановками для проєкту ''Танці з зірками'' телеканалу ''1+1'', та танцювальних проєктів у Грузії.

Зйомка відео на ARAFAT DAĞINDAN тривала добу, що для JAMALA, яка тільки три місяці тому народила третього сина, стало ще тим випробуванням.

Українська співачка Джамала. Фото: менеджмент артиста

Кадри з кліпу на пісню "ARAFAT DAĞINDAN". Фото: менеджмент артиста

Джамала з режисером кліпу Германом Нєновим та командою. Фото: менеджмент артиста

"По-перше, зізнаюся, фізично для мене це було ну дуже складно витримати такий шалений ритм, враховуючи кількість нічних повітряних тривог, а також малюка на руках, що роблять повноцінний сон для мене найбільшою мрією)) По-друге, я на грудному вигодовуванні, і потрібно було вчасно встигати у коротких перервах між зміною сцен та переодяганням погодувати Аліма. Все ж, неймовірна підтримка мого чоловіка Бекіра, команди та складена і чітка робота всієї знімальної групи на чолі з Германом Нєновим зробили можливим, щоб зйомка відбулася", — зазначила артистка.

Нагадаємо, співачка Джамала закликала світ допомогти Україні виграти війну. Також окупанти забрали дім у родини співачки та розкрадають майно у Криму.