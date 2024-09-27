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Джамала представила клип из альбома QIRIM, в котором показала себя в юности

27 сентября 2024 12:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Джамала выпустила новый клип
Украинская певица Джамала. Фото: менеджмент певицы
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Джамала выпустила новый клип на песню из альбома QIRIM ARAFAT DAĞINDAN. Звезда поделилась архивными кадрами, снятыми в родном Крыму.

Видео было опубликовано YouTube.

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Новый клип Джамалы

Новая видео работа звезды наполнена символами, например паломничество (кадры в пустыне) — это и паломничество на гору, в буквальном смысле слова, потому что этому и посвящена песня, а также это символизирует крымскотатарский народ, который постоянно ищет свое место, потому что его снова выгоняют из родного дома.

Сюжет видео дополняют кадры из семейного архива Джамалы, снятые в ее родном Крыму.

Над его созданием работал украинский режиссер Герман Ненов, прославившийся своей работой креативного директора на "Евровидении-2023" в Ливерпуле. Костюмы для звезды подбирал стилист Юрий Жуйков. Над постановкой движений Джамалы и актеров для видео ARAFAT DAĞINDAN работала хореограф Алена Ткаченко, известная своими постановками для проекта "Танцы со звездами" телеканала "1+1" и танцевальных проектов в Грузии.

Съемки видео на ARAFAT DAĞINDAN длились сутки, что для Джамалы, которая три месяца назад родила третьего сына, стало еще тем испытанием.

Джамала представила клип из альбома QIRIM, в котором показала себя в юности - фото 1
Украинская певица Джамала. Фото: менеджмент артиста
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Фото из клипа на песню "ARAFAT DAĞINDAN". Фото: менеджмент артиста
Джамала представила клип из альбома QIRIM, в котором показала себя в юности - фото 3
Джамала с режиссером клипа Германом Неновым и командой. Фото: менеджмент артиста

"Во-первых, признаюсь, физически для меня это было ну очень сложно выдержать такой бешеный ритм, учитывая количество ночных воздушных тревог, а также малыша на руках, которые делают полноценный сон для меня самой большой мечтой)) Во-вторых, я на грудном вскармливании, и нужно было вовремя успевать в коротких перерывах между сменой сцен и переодеванием покормить Алима. Все же, невероятная поддержка моего мужа Бекира, команды и сложенная и четкая работа всей съемочной группы во главе с Германом Неновым сделали возможным, чтобы съемка состоялась", — отметила артистка.

Напомним, певица Джамала призвала мир помочь Украине выиграть войну. Также оккупанты забрали дом у семьи певицы и разворовывают имущество в Крыму.

Джамала видео костюмы певица клип

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