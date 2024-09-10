Джамала розповіла про те, чи важко їй було працювати до та після пологів

Українська співачка Джамала. Фото: скриншот YouTube

У перший день осені співачка Джамала виступила з великим сольним концертом на ВДНГ у Києві. Зірка зізналася, чи важко було їй повертатися на сцену після народження третьої дитини.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Тур зірками".

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Після трьохгодинного сольного концерту зірка розповіла, чи важко їй було повернутися на сцену після третіх пологів. На початку червня Джамала народила сина Аліма-Сеїт Бекіра.

Зірка розповіла, що активно працювала перед пологами і нині в неї розписаний щільний графік. Джамала зізналася, що робота перед пологами їй далася найскладніше.

"Були найскладніші зйомки відеокліпу в моєму житті. Була поїздка за кордон і концерт на 40 тисяч людей, через декілька днів концерт в Норвегії. Планую також тур. Роботи вже достатньо", — поділилася виконавиця.

Співачка розповіла, що нині турбується про своє тіло і займається пілатесом, йогою та робить масаж LPG, який позбавляє набряків. Вона додала, що любить себе у будь-якій вазі.

Нагадаємо, співачка Джамала закликала світ допомогти Україні виграти війну. Також окупанти забрали дім у родини співачки та розкрадають майно у Криму.