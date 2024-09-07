Джамала гастролирует вместе с сыном младенцем в Норвегии.

Украинская певица Джамала. Фото: instagram/jamalajaaa

Украинская певица Джамала отправилась на гастроли. Впрочем, на этот раз вместе с ней путешествует маленький сын Алим, которому недавно исполнилось три месяца.

Звезда поделилась фотографиями из Норвегии в Instagram.

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Джамала не отказалась от работы и решила проигнорировать декретный отпуск. Практически сразу после рождения третьего сына Алима отправилась в турне. Сейчас она вместе с ребенком в Норвегии. На фотографиях звезда позирует на фоне пейзажей Драммена и держит маленького сына на руках.

"Ни тревог, ни генераторов. В такие моменты мне хочется плакать за нас всех и вспомнить, насколько это здорово жить без войны. Давно у меня было такое тихое утро. Давно я не позволяла себе таких фото. Алим шокирован от настолько чистого воздуха. Хочу чтобы все жили такую жизнь", — поделилась эмоциями звезда.

Джамала с сыном в Норвегии. Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала гастролирует в Норвегии. Фото: instagram/jamalajaaa

Напомним, певица Джамала призвала мир помочь Украине выиграть войну. Также кафиры забрали дом у семьи певицы и разворовывают имущество в Крыму.