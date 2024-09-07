Джамала гастролирует вместе с сыном младенцем в Норвегии.

Джамала удивила фанатов поездкой в Норвегию с трехмесячным сыном
Украинская певица Джамала отправилась на гастроли. Впрочем, на этот раз вместе с ней путешествует маленький сын Алим, которому недавно исполнилось три месяца.
Звезда поделилась фотографиями из Норвегии в Instagram.
Джамала гастролирует вместе с сыном младенцем
Джамала не отказалась от работы и решила проигнорировать декретный отпуск. Практически сразу после рождения третьего сына Алима отправилась в турне. Сейчас она вместе с ребенком в Норвегии. На фотографиях звезда позирует на фоне пейзажей Драммена и держит маленького сына на руках.
"Ни тревог, ни генераторов. В такие моменты мне хочется плакать за нас всех и вспомнить, насколько это здорово жить без войны. Давно у меня было такое тихое утро. Давно я не позволяла себе таких фото. Алим шокирован от настолько чистого воздуха. Хочу чтобы все жили такую жизнь", — поделилась эмоциями звезда.
Напомним, певица Джамала призвала мир помочь Украине выиграть войну. Также кафиры забрали дом у семьи певицы и разворовывают имущество в Крыму.
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