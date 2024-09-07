Джамала гастролює разом з сином немовлям у Норвегії — фото

Українська співачка Джамала. Фото: instagram/jamalajaaa

Українська співачка Джамала вирушила на гастролі. Втім, цього разу разом з нею подорожує маленький син Алім, якому нещодавно виповнилось три місяці.

Зірка поділилась світлинами з Норвегії в Instagram.

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Джамала не відмовилась від роботи та вирішила відкинути декретну відпустку. Практично одразу після народження третього сина Аліма вирушила у турне. Нині вона разом з дитиною в Норвегії. На світлинах зірка позує на тлі краєвидів Драммена і тримає маленького сина на руках.

"Ні тривог, ні генераторів. В такі моменти мені хочеться плакати за нас всіх і згадати, наскільки це чудово жити без війни. Давно в мене був такий тихий ранок. Давно я не дозволяла собі таких фото. Алім шокований від настільки чистого повітря. Хочу, щоб всі жили таке життя", — поділилась емоціями зірка.

Джамала з сином у Норвегії. Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала гастролює у Норвегії. Фото: instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, співачка Джамала закликала світ допомогти Україні виграти війну. Також окупанти забрали дім у родини співачки та розкрадають майно у Криму.