Джамала гастролює разом з сином немовлям у Норвегії — фото

Джамала здивувала фанатів поїздкою в Норвегію з тримісячним сином
Українська співачка Джамала вирушила на гастролі. Втім, цього разу разом з нею подорожує маленький син Алім, якому нещодавно виповнилось три місяці.
Зірка поділилась світлинами з Норвегії в Instagram.
Джамала гастролює разом з сином-немовлям
Джамала не відмовилась від роботи та вирішила відкинути декретну відпустку. Практично одразу після народження третього сина Аліма вирушила у турне. Нині вона разом з дитиною в Норвегії. На світлинах зірка позує на тлі краєвидів Драммена і тримає маленького сина на руках.
"Ні тривог, ні генераторів. В такі моменти мені хочеться плакати за нас всіх і згадати, наскільки це чудово жити без війни. Давно в мене був такий тихий ранок. Давно я не дозволяла собі таких фото. Алім шокований від настільки чистого повітря. Хочу, щоб всі жили таке життя", — поділилась емоціями зірка.
Нагадаємо, співачка Джамала закликала світ допомогти Україні виграти війну. Також окупанти забрали дім у родини співачки та розкрадають майно у Криму.
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