Джамала рассказала о том, тяжело ли ей было работать до и после родов.

Украинская певица Джамала. Фото: скриншот YouTube

В первый день осени певица Джамала выступила с большим сольным концертом на ВДНХ в Киеве. Звезда призналась, трудно ли ей возвращаться на сцену после рождения третьего ребенка.

Об этом она рассказала в интервью "Тур зірками".

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Джамала о восстановлении после родов

После трехчасового сольного концерта звезда рассказала, тяжело ли ей было вернуться на сцену после третьих родов. В начале июня Джамала родила сына Алима-Сеит Бекира.

Звезда рассказала, что активно работала перед родами и сейчас у нее расписан плотный график. Джамала призналась, что работа перед родами ей далась сложнее всего.

"Были самые сложные съемки видеоклипа в моей жизни. Была поездка за границу и концерт на 40 тысяч человек, через несколько дней концерт в Норвегии. Планирую также тур. Работы уже достаточно", — поделилась исполнительница.

Певица рассказала, что сейчас заботится о своем теле и занимается пилатесом, йогой и делает массаж LPG, который избавляет от отеков. Она добавила, что любит себя в любом весе.

Напомним, певица Джамала призвала мир помочь Украине выиграть войну. Также оккупанты забрали дом у семьи певицы и разворовывают имущество в Крыму.