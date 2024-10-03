Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow TVORCHI презентовали общий трек с молодой звездой шоу "Неймовірні дуети" arrow

TVORCHI презентовали общий трек с молодой звездой шоу "Неймовірні дуети"

3 октября 2024 16:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
TVORCHI спели с молодым музыкантом Pozdniakov
Группа TVORCHI с певцом Pozdniakov. Фото: скриншот YouTube.
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Группа TVORCHI представила студийную версию трека "Каланхоэ" и видео на него с молодым певцом Pozdniakov. Песня уже стала хитом в ТикТоке и покорила телезрителей в живом исполнении артистов.

Видео было опубликовано на YouTube.

Читайте также:

Новый дуэт TVORCHI

Андрей Поздняков стал подопечным группы TVORCHI в проекте "Неймовірні дуети" на Новом канале. Артисты выбрали молодого человека среди десятков претендентов – он покорил их своей харизмой и игрой на гитаре.

В результате совместной работы TVORCHI и Поздняков написали трек "Каланхоэ", который выполнили вживую в дуэте на проекте. MONATIK, певица KOLA, Wellboy, KAZKA и другие члены жюри сразу же назвали трек хитом, а зрители и интернет-пользователи завалили соцсети TVORCHI комментариями с просьбой выпустить студийную версию трека.

Авторство текста трека и мелодии вокала принадлежит Андрею Позднякову, а музыку и саунд написал и спродюсировал Андрей Гуцуляк из группы TVORCHI. Pozdniakov поделился, что на написание текста его вдохновил отец, когда-то приехавший в гости к ним с женой с цветком каланхоэ.

"У нашего общества достаточно стереотипное мнение о том, что только девушки могут бросать парней и разрывать отношения. Но и девушкам разбивают сердца. Героиня песни очень хочет быть с парнем, он остается, но оба понимают, что завтра он поедет навсегда", — рассказал Pozdniakov.

Парень добавил, что невероятно рад, что именно TVORCHI выбрали его в свою команду. Выступление в дуэте из TVORCHI с песней "Каланхоэ" на проекте стало первым выступлением на большой сцене в жизни Андрея. А теперь у молодого артиста еще и есть официальный фит и видео с группой.

"Андрей и Джеффри поделились бесценным опытом, многому меня научили и показали, как все работает. Наше общение было максимально комфортным для меня, очень им спасибо за это. Хотел бы добавить, что на самом деле ребята очень простые, вдохновляющие и искренние. Мне передалась их легкость и творчество. Не зря они выбрали такое имя", — поделился молодой исполнитель.

Отдать свой голос за Андрея Позднякова и трек Каланхоэ можно будет в финале шоу "Неймовірні дуети", который состоится 16 октября на Новом канале.

Напомним, Джамала выпустила новый клип на песню из альбома QIRIM ARAFAT DAĞINDAN. А также Монатик презентовал клип, снимаемый в уникальном историческом памятнике — Дом Мороза.

видео TVORCHI украинские звезды клип любовь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:59 Зеленский прокомментировал отход ВСУ из Угледара

15:56 Небоевые вакансии в ВСУ — что предлагают одесситам и сколько платят

15:45 Российские дроны залетели в Белоруссию, когда Лукашенко в своем самолете был в небе

15:42 Обстрел драмтеатра в Чернигове — российская ракета содержала чипы из США

15:25 Выезд за границу до 18 лет — кого выпустят во время войны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:24 Данные 100 тыс. украинцев выставили на продажу — на Одесчине задержали хакера

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

15:15 Синоптики назвали области, которые завтра накроет дождь и туман

15:07 Киевлянам понадобятся зонтики — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

14:56 В Харьковской области в результате пожара сгорел поселок — есть погибшие

15:59 Зеленский прокомментировал отход ВСУ из Угледара

15:56 Небоевые вакансии в ВСУ — что предлагают одесситам и сколько платят

15:45 Российские дроны залетели в Белоруссию, когда Лукашенко в своем самолете был в небе

15:42 Обстрел драмтеатра в Чернигове — российская ракета содержала чипы из США

15:25 Выезд за границу до 18 лет — кого выпустят во время войны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:24 Данные 100 тыс. украинцев выставили на продажу — на Одесчине задержали хакера

15:15 Синоптики назвали области, которые завтра накроет дождь и туман

15:07 Киевлянам понадобятся зонтики — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

14:56 В Харьковской области в результате пожара сгорел поселок — есть погибшие

14:47 Школа-бункер – под Одессой построят противорадиационное укрытие за 117 млн грн

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября