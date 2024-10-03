TVORCHI спели с молодым музыкантом Pozdniakov

Группа TVORCHI с певцом Pozdniakov. Фото: скриншот YouTube.

Группа TVORCHI представила студийную версию трека "Каланхоэ" и видео на него с молодым певцом Pozdniakov. Песня уже стала хитом в ТикТоке и покорила телезрителей в живом исполнении артистов.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Андрей Поздняков стал подопечным группы TVORCHI в проекте "Неймовірні дуети" на Новом канале. Артисты выбрали молодого человека среди десятков претендентов – он покорил их своей харизмой и игрой на гитаре.

В результате совместной работы TVORCHI и Поздняков написали трек "Каланхоэ", который выполнили вживую в дуэте на проекте. MONATIK, певица KOLA, Wellboy, KAZKA и другие члены жюри сразу же назвали трек хитом, а зрители и интернет-пользователи завалили соцсети TVORCHI комментариями с просьбой выпустить студийную версию трека.

Авторство текста трека и мелодии вокала принадлежит Андрею Позднякову, а музыку и саунд написал и спродюсировал Андрей Гуцуляк из группы TVORCHI. Pozdniakov поделился, что на написание текста его вдохновил отец, когда-то приехавший в гости к ним с женой с цветком каланхоэ.

"У нашего общества достаточно стереотипное мнение о том, что только девушки могут бросать парней и разрывать отношения. Но и девушкам разбивают сердца. Героиня песни очень хочет быть с парнем, он остается, но оба понимают, что завтра он поедет навсегда", — рассказал Pozdniakov.

Парень добавил, что невероятно рад, что именно TVORCHI выбрали его в свою команду. Выступление в дуэте из TVORCHI с песней "Каланхоэ" на проекте стало первым выступлением на большой сцене в жизни Андрея. А теперь у молодого артиста еще и есть официальный фит и видео с группой.

"Андрей и Джеффри поделились бесценным опытом, многому меня научили и показали, как все работает. Наше общение было максимально комфортным для меня, очень им спасибо за это. Хотел бы добавить, что на самом деле ребята очень простые, вдохновляющие и искренние. Мне передалась их легкость и творчество. Не зря они выбрали такое имя", — поделился молодой исполнитель.

Отдать свой голос за Андрея Позднякова и трек Каланхоэ можно будет в финале шоу "Неймовірні дуети", который состоится 16 октября на Новом канале.

Напомним, Джамала выпустила новый клип на песню из альбома QIRIM ARAFAT DAĞINDAN. А также Монатик презентовал клип, снимаемый в уникальном историческом памятнике — Дом Мороза.