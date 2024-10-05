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Набор слов — Каменских жестко раскритиковали в сети за новую песню

5 октября 2024 15:58
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Настю Каменских жестко раскритиковали за новую песню
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица Настя Каменских (NK) анонсировала премьеру новой песни. Трек исполнительница записала на испанском.

Видео с отрывком появилось на странице звезды в TikTok.

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В последнее время NK все больше сосредоточилась на том, чтобы продвигать свое творчество в Латинской Америке. Артистка создала испаноязычный аккаунт в Instagram и выпускает все больше треков на испанском.

Так, Каменская поделилась отрывком новой песни "Cachaça" (название крепкого алкогольного напитка).

@nkofficial

Algo nuevo 🤭 ¿Te gusta?

♬ Cachaça - Tiktok Version - NK

В видео Настя появилась в ярком мини-платье с джинсовым корсетом и голубой искусственной шубе. На изображение певицы был наложен фильтр, который сделал ей кукольный взгляд и голову больше тела.

"Твои губы сладкие, как папайя. Пойдем на пляж, как Дюна, как Зендая. Твои губы сладкие, как ананас. Давай поедем в город, детка, давай поедем в гетто. Городская дискотека. Urus, Huracán, Diablo. Только кашаса, не просекко", — поет Каменских.

Однако поклонникам трек артистки не вошел. Фаны возмутились, что теперь тексты песен NK достаточно примитивны.

"Это капец! Набор слов семиклассника".

"Боже, какой кринж. Что стало с репертуаром?".

"Настя, верни песни со смыслом".

"Я думал, хуже "Moloko" быть не может".

Настю Каменских подвергли критике
Комментарии под песней NK.

Напомним, ранее певица MamaRika на фоне скандала с P. Diddy вспомнила, было ли похоже на "Фабрике звезд".

Также бывшая подопечная Потапа призналась, была ли влюблена в продюсера.

Настя Каменских украинские звезды песня певица хейт

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