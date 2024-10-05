Настю Каменских жестко раскритиковали за новую песню

Набор слов — Каменских жестко раскритиковали в сети за новую песню
Певица Настя Каменских (NK) анонсировала премьеру новой песни. Трек исполнительница записала на испанском.
Видео с отрывком появилось на странице звезды в TikTok.
Настя Каменских нарвалась на хейт из-за новой песни
В последнее время NK все больше сосредоточилась на том, чтобы продвигать свое творчество в Латинской Америке. Артистка создала испаноязычный аккаунт в Instagram и выпускает все больше треков на испанском.
Так, Каменская поделилась отрывком новой песни "Cachaça" (название крепкого алкогольного напитка).
@nkofficial
Algo nuevo 🤭 ¿Te gusta?♬ Cachaça - Tiktok Version - NK
В видео Настя появилась в ярком мини-платье с джинсовым корсетом и голубой искусственной шубе. На изображение певицы был наложен фильтр, который сделал ей кукольный взгляд и голову больше тела.
"Твои губы сладкие, как папайя. Пойдем на пляж, как Дюна, как Зендая. Твои губы сладкие, как ананас. Давай поедем в город, детка, давай поедем в гетто. Городская дискотека. Urus, Huracán, Diablo. Только кашаса, не просекко", — поет Каменских.
Однако поклонникам трек артистки не вошел. Фаны возмутились, что теперь тексты песен NK достаточно примитивны.
"Это капец! Набор слов семиклассника".
"Боже, какой кринж. Что стало с репертуаром?".
"Настя, верни песни со смыслом".
"Я думал, хуже "Moloko" быть не может".
Напомним, ранее певица MamaRika на фоне скандала с P. Diddy вспомнила, было ли похоже на "Фабрике звезд".
Также бывшая подопечная Потапа призналась, была ли влюблена в продюсера.
Читайте Новини.LIVE!