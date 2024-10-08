Леся Нікітюк вперше знялася в кіно — деталі

Українська телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома телеведуча Леся Нікітюк вперше знялася в кіно. Вона зіграє головну роль у фільмі "Песики".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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За сюжетом фільму, егоцентрична кар’єристка, затята холостячка Яна випадково накладає на себе прокляття: чоловіки, з якими вона кохається, на ранок перетворюються на песиків. Відтепер героїня змушена жити, будувати кар’єру й шукати кохання з цим дивним випробуванням. Воно зрештою стає для неї даром, бо вчить Яну щиро кохати й піклуватися про інших.

Над його зйомками працювали FILM.UA Group та Новий канал.

Для Лесі Нікітюк, що вже багато років є зіркою Нового каналу, проєкт стане дебютом у великому кіно. До нової ролі вона підходила відповідально: займалась акторською майстерністю, мала безліч репетицій із новими колегами й собаками, які теж є важливими учасниками проєкту.

""Песики" — це щира комедійна історія про справжню любов. Настав час, коли кохання у мене в житті буде багато. І мова не тільки про новий фільм", — ділиться Леся.

Зйомки стартували в Києві ще у вересні, але певний час трималися в секреті.

Зйомки фільму "Песики". "Фото: менеджмент артиста

Леся Нікітюк дебютувала в кіно. "Фото: менеджмент артиста

"Песики" — з одного боку, класична романтична комедія, але гумор тут різноманітний: сміливий, іронічний, стьобний, а місцями й абсурдний. Для цього зібралася по-справжньому зіркова акторська команда — і тут творці фільму також підготували багато сюрпризів. Але окрім розваг, фільм також порушує низку важливих питань. По-перше, показує важливість особистої трансформації, а по-друге, розкриває тему відповідальності за тварин.

"Для FILM.UA це важлива історія. Ми хочемо продовжувати робити те, що вміємо найкраще: дарувати глядачам усмішки, гарний настрій та відчуття нормальності в цей надзвичайно складний час — хоча б на пару годин", — підкреслюють продюсерки стрічки Анна Єлісєєва та Анастасія Лодкіна.

Режисером фільму став Олексій Єсаков ("Перші дні", "Прикордонники"), а оператором — Володимир Іванов ("Погані дороги", "ШТТЛ").

Над сценарієм працювали Анастасія Лодкіна ("Перші дні", "Коза Ностра. Мама їде"), Михайло Гусаров, Сергій Лущик, Анна Єлісєєва ("Перші дні", "Мавка. Лісова пісня"). Виконавчим продюсером став Сергій Демідов.

"Із цим проєктом ми хочемо допомогти людям видихнути й відволіктися хоча б на короткий проміжок часу. І, як завжди, Новий канал там, де створюють найкращу комедію: вважаємо, що такий легкий жанр — те, що потрібно глядачеві в такі темні часи", — зазначає Ольга Балабан, маркетинг-директорка Нового каналу.

Зйомки триватимуть до кінця жовтня і проходитимуть у Києві. Прем'єру заплановано на березень 2025 року.

Нагадаємо, Леся Нікітюк лише нещодавно зізналась, що закохана в чоловіка. Також відьма розповідала, чому телеведуча досі не вийшла заміж.