Леся Никитюк впервые снялась в кино — подробности

Украинская телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Известная телеведущая Леся Никитюк впервые снялась в кино. Она сыграет главную роль в фильме "Песики".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

Читайте также:

Леся Никитюк попробовала себя в новом амплуа

По сюжету фильма, эгоцентрическая карьеристка, ярая холостячка Яна случайно налагает на себя проклятие: мужчины, с которыми она любится, на утро превращаются в собачек. Теперь героиня вынуждена жить, строить карьеру и искать любовь с этим странным испытанием. Оно в конечном итоге становится для нее даром, потому что учит Яну искренне любить и заботиться о других.

Над его съемками работали FILM.UA Group и Новый канал.

Для Леси Никитюк, уже много лет звезда Нового канала, проект станет дебютом в большом кино. К новой роли она подходила ответственно: занималась актерским мастерством, имела множество репетиций с новыми коллегами и собаками, тоже важными участниками проекта.

"Песики" — это искренняя комедийная история о настоящей любви. Настало время, когда любви у меня в жизни будет много. И речь не только о новом фильме", — делится Леся.

Съемки стартовали в Киеве еще в сентябре, но некоторое время держались в секрете.

Съемки фильма "Песики". "Фото: менеджмент артиста

Леся Никитюк дебютировала в кино. "Фото: менеджмент артиста

"Песики" — с одной стороны, классическая романтическая комедия, но юмор здесь разнообразен: смелый, ироничный, стеганный, а местами и абсурдный. Для этого собралась по-настоящему звездная актерская команда, и здесь создатели фильма также подготовили много сюрпризов. Но кроме развлечений, фильм также поднимает ряд важных вопросов. Во-первых, показывает важность личной трансформации, а во-вторых, раскрывает тему ответственности за животных.

"Для FILM.UA это важная история. Мы хотим продолжать делать то, что умеем лучше: дарить зрителям улыбки, хорошее настроение и ощущение нормальности в это чрезвычайно сложное время — хотя бы на пару часов", — подчеркивают продюсеры ленты Анна Елисеева и Анастасия Лодкина.

Режиссером фильма стал Алексей Есаков ("Перші дні", "Прикордонники"), а оператором — Владимир Иванов ("Погані дороги", "ШТТЛ").

Над сценарием работали Анастасия Лодкина ("Перші дні", "Коза Ностра. Мама їде"), Михаил Гусаров, Сергей Лущик, Анна Елисеева "Перші дні", "Мавка. Лісова пісня". Исполнительным продюсером стал Сергей Демидов.

"С этим проектом мы хотим помочь людям выдохнуть и отвлечься хотя бы на короткий промежуток времени. И, как всегда, Новый канал там, где создают лучшую комедию: считаем, что такой легкий жанр — то, что нужно зрителю в такие темные времена", — отмечает Ольга Балабан, маркетинг-директор Нового канала.

Съемки будут продолжаться до конца октября и будут проходить в Киеве. Премьера запланирована на март 2025 года.

Напомним, Леся Никитюк только недавно призналась, что влюблена в мужчину. Также ведьма рассказывала, почему телеведущая до сих пор не вышла замуж.